Jorge Bárcenas, novio de Victoria Federica, pillado una vez más sin mascarilla

MADRID, 21 (CHANCE)



Victoria Federica y Jorge Bárcenas han dado mucho que hablar en las últimas semanas. Su ajetreada vida social - influida, no cabe duda, por la profesión de Dj del joven, que se ha adaptado perfectamente a las circunstancias actuales de la pandemia y trabaja más que nunca - el haber incumplido el toque de queda en más de una ocasión y no respetar las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla les ha granjeado feroces críticas.



Al parecer, hasta el propio Rey Felipe habría dado un toque a su sobrina para que moderase sus salidas nocturnas y no copase más titulares negativos por su comportamiento público, aunque es una información que ninguno de los implicados ha confirmado, como es natural.



Sin embargo, y pese a que Victoria ha lucido la mascarilla en sus últimas apariciones, cada vez más espaciadas en el tiempo - puesto que ya no acompaña a su chico a todos sus compromisos profesionales - Jorge Bárcenas parece no tener tan claro como la hija de la Infanta Elena el uso de la mascarilla para evitar la propagación del Covid.



Y, una vez más, le hemos pillado disfrutando de la noche madrileña con la mascarilla bajada, dejando al descubierto su nariz y su boca. Un uso incorrecto que no previene el contagio y que duró mientras el novio de Victoria Federica mantuvo una animada conversación teléfonica en la calle. ¡Dale al play y no te pierdas esta nueva actidud poco responsable de Jorge Bárcenas!