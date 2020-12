Johnson proclama la victoria en el brexit sobre la Unión Europea

(Bloomberg) -- Puede que el acuerdo sobre el brexit aún no se firme, pero el Gobierno de Boris Johnson comenzó a tratar de convencer sobre la idea en casa, proclamando una victoria sobre la Unión Europea.

Un análisis interno del Reino Unido, que primero fue informado por el sitio web de Guido Fawkes y confirmado por un funcionario del Gobierno, atribuye 28 “victorias” para el Reino Unido, 11 para la UE y 26 áreas donde ambas partes acordaron compromisos. Pero en varios casos, lo que el Reino Unido describe como una “victoria” no compara con precisión las posturas de ambas partes al inicio del proceso.

Para Johnson, un acuerdo representa tanto una victoria política como un problema. A pesar de que ganó por amplia mayoría en las elecciones del año pasado con el lema “Get Brexit Done” (“Completemos el brexit”), aún necesita que el Parlamento apruebe cualquier acuerdo. Muchos conservadores a favor del brexit han esperado años para que Gran Bretaña se libere de los grilletes de la UE y desconfían de cualquier compromiso con el bloque que pueda limitar la libertad de acción del Reino Unido en el futuro.

El documento deja en claro que el Reino Unido ha podido escapar de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Reino Unido también reclama la victoria en temas como compensaciones comerciales, barreras técnicas al comercio y facilitación aduanera. La pesca, donde el Gobierno acordó un sistema de cuotas anuales después de un período de transición de cinco años y medio, se clasifica como un compromiso.

El Reino Unido no obtendrá el llamado acuerdo al estilo japonés que buscaba para los servicios financieros. Pero el documento afirma que Gran Bretaña ha evitado la llamada nota de encabezado, que permitiría a la UE restringir la subcontratación de servicios financieros. Las empresas del Reino Unido también escaparán de las represalias cruzadas que permiten aranceles de gran alcance en respuesta a disputas sobre temas específicos, según el documento.

El análisis también deja en claro dónde ha cedido terreno el Reino Unido: el acuerdo no incluye ningún reconocimiento mutuo de evaluación de conformidad, lo que habría permitido a los británicos certificar productos para el mercado de la UE, y solo un reconocimiento mutuo limitado de las calificaciones profesionales. Eso perjudicará tanto a las empresas manufactureras como a las de servicios.

