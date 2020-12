Gibraltar.- González Laya dice que queda "muy poco tiempo" para un acuerdo sobre Gibraltar: "Por España no va a ser"

21/10/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ofrece una rueda de prensa tras acoger la visita de su homólogo el ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, en el Palacio de Viana, Madrid (España), a 21 de octubre de 2020. POLITICA Marta Fernández - Europa Press



Resalta que España seguirá buscando un acuerdo "hasta el último segundo"



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de España ha advertido este jueves de que queda "muy poco tiempo" para alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar y ha asegurado que "por España no va a ser", al tiempo que ha manifestado que las autoridades seguirán buscando "hasta el último segundo" lograr un pacto con Londres en este sentido.



La ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha recalcado que "no hay un acuerdo entre Reino Unido y España en lo relativo a Gibraltar" y ha incidido que la Unión Europea (UE) no negocia en este asunto, que es abordado "en bilateral" con las autoridades británicas.



Así, ha manifestado en una entrevista concedida al canal 24 horas y recogida por Europa Press que este acuerdo "es lo que desea España y lo que, a su juicio, "desean también los ciudadanos gibraltareños". "Necesitamos ahora que también lo desee Reino Unido", ha agregado.



"Creo que si las escenas que hemos visto estos días de caos en Reino Unido son una muestra, deberíamos seguir trabajando hasta el último momento también para alcanzar un acuerdo en lo relativo a Gibraltar", ha argüido, en referencia a la situación generada por la decisión de Francia de cerrar temporalmente su frontera con Reino Unido por la nueva cepa de COVID-19.



"Por España no va a ser. Vamos a seguir buscando hasta el último segundo un acuerdo también en lo relativo a Gibraltar", ha destacado González Laya, quien ha puntualizado que el acuerdo anunciado este mismo viernes entre la UE y Reino Unido sobre la relación post Brexit supone "un día muy importante".



En este sentido, ha resaltado que sobre la mesa de discusiones con Reino Unido en lo relativo están "los elementos técnicos de una posible solución que facilite el tránsito de personas, ayude a construir una zona de prosperidad compartida y elimine todo lo que supondría una frontera exterior de la UE".



"Lo que se necesitan son grandes dosis de voluntad política para responder a lo que nos han pedido nuestros ciudadanos, y en particular lo que han pedido los ciudadanos británicos, que no olvidamos votaron más de un 95 por ciento para quedarse en la UE", ha puntualizado la ministra. "Nos piden que lleguemos a un acuerdo", ha insistido.



"Una cosa está clara: Si no tenemos un acuerdo el 1 de enero, Gibraltar se convierte en la frontera externa de la UE, con todo lo que esto supone de dificultades, complejidades y de tránsito, no tanto para los trabajadores españoles, que ya están incluidos en el Acuerdo de Retirada y que van a poder seguir entrando a trabajar todos los días a Gibraltar, sino a todo lo que es el tráfico turístico, económico y comercial, que se vería enormemente dificultado", ha explicado.



Por ello, ha hecho hincapié en que los trabajos se retomarán "a partir del lunes" y en que "España siempre buscará un acuerdo", si bien ha reconocido que hay "muchas cuestiones" en las que no hay acuerdo, incluida "una gran diferencia relativa a la soberanía".



"Ninguno vamos a renunciar a nuestras pretensiones de soberanía, pero en España pensamos que, dejando esto de lado, tenemos que encontrar un espacio de entendimiento que facilite la vida de todos nuestros ciudadanos alrededor del Campo de Gibraltar", ha zanjado.



VALORACIÓN DEL ACUERDO UE-LONDRES



En otro orden de cosas, González Laya ha dicho que el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre la relación post Brexti es "positivo por lo que esto significa de tranquilidad para la economía y el año 2021", que, a su juicio "se puede encarar con más tranquilidad".



Así, y ante las dudas sobre el impacto del pacto sobre el sector pesquero, ha dicho que "los detalles del acuerdo se conocen ahora y se estudiarán ahora". "Nos podremos pronunciar en las próximas horas", ha señalado, si bien ha pedido no olvidar que "lo que se jugaba no era sólo un sector, era que nuestra economía tuviese un entorno de estabilidad y de tranquilidad".



"Por supuesto que España ha defendido los intereses de sus agricultores, los de sus pescadores, los de los transportistas, los del sector turístico, los del sector financiero, los de la universidad y la ciencia, todos ellos, porque sabemos que para todos ellos un acuerdo es mejor que un no acuerdo", ha reseñado.



"Ahora veremos los detalles, creo que partimos de una muy buena base y es que a partir del 1 de enero podremos evitar el caos en nuestras fronteras", ha dicho la ministra durante la entrevista.



De esta forma, ha reconocido que el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y los parlamentos de los estados miembro, si bien ha defendido que "ahora debe prevalecer la responsabilidad". "Hemos tejido este acuerdo a lo largo de muchísimos meses de trabajo muy estrecho, de trabajo muy cercano, con una gran unidad entre los estados miembro, con una gran complicidad entre Comisión, estados miembro y Parlamento Europeo", ha puntualizado.



"Estoy segura de que todos vamos a ser responsables y vamos a darle un impulso decidido a este acuerdo", ha recalcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que el Gobierno del 'premier' británico, Boris Johnson, "tendrá que hacer también este trabajo de convicción con sus instituciones".



"Creo que en este momento va a pesar muchísimo la necesidad de dar estabilidad a esta relación, que por otra parte rompe con la pertenencia a la UE de Reino Unido, en la que por primera vez en nuestra historia vemos que un país miembro de la UE se marcha", ha expuesto.



Pese a ello, ha sostenido que su creencia es que esta situación se va a gestionar y decidir "con la máxima responsabilidad". "Sabemos que (Reino Unido) se marcha de la UE, pero queremos que sea nuestro socio y nuestro amigo", ha recalcado.



LA FRONTERA ENTRE FRANCIA Y REINO UNIDO



González Laya ha defendido además la actuación del Gobierno español ante la situación vivida por los camioneros que quedaron varados por el cierre de la frontera entre Francia y Reino Unido. "Nuestros esfuerzos desde el primer momento fue que se reabrise la frontera", ha apuntado.



"En las últimas horas, hablando con Francia e Inglaterra, conseguimos que se reabriera la frontera y se arbitrasen mecanismos para que estos camioneros tuvieran a su disposición PCR o test de antígenos que les permitieran cruzar la frontera y regresar a España", ha recordado.



"Hemos trabajado con las autoridades británicas para que se les pueda facilitar alimento y bebida. Tenemos a nuestros servicios consulares desplegados en el sur de Inglaterra acompañando a los camioneros. Los medios están sobre la pesa, ahora hay que esperar a que vayan saliendo todos estos camioneros que quedaron atrapados", ha enumerado.



En esta línea, ha pedido "sacar una lección muy importante de lo ocurrido". "El caos de la gestión de las fronteras nunca sirve. De nada sirve la soberanía si no sabemos gestionar nuestra interdependencia, que es lo que hemos visto en las últimas horas", ha argüido.



Por último, ha expresado su deseo de que "el comercio entre España y Reino Unido pueda normalizarse y puedan seguir llegando las mercancías españolas a Reino Unido con toda normalidad" y ha reseñado que el acuerdo entre la UE y el Gobierno británico "es una buena medida en esta dirección".