04/04/2018 Fútbol.- Carles Puyol: "Messi sigue motivado, tenemos Messi para rato". El excapitán del FC Barcelona Carles Puyol ha asegurado que quien fuera su compañero y actual capitán blaugrana Leo Messi tiene ganas de seguir jugando y está "motivado", por lo que considera que hay "Messi para rato". DEPORTES MIGUEL RUIZ - FCB



El excapitán del FC Barcelona Carles Puyol ha asegurado que quien fuera su compañero y actual capitán blaugrana Leo Messi tiene ganas de seguir jugando y está "motivado", por lo que considera que hay "Messi para rato".



"Messi tiene treinta y tres años y se cuida mucho. Sigue motivado y con hambre. Creo que le quedan tres o cuatro años al máximo nivel si tiene suerte y las lesiones le respetan. Todavía tenemos Messi para rato", aseguró Puyol en una entrevista a 'Goal'.



Puyol destacó de Messi que persigue "nuevos desafíos" cada día. "Messi no es el mismo jugador hoy que cuando empezó. Ha ido añadiendo cosas y mejorando para convertirse en un jugador muy completo capaz de marcar el ritmo del partido, marcar a balón parado o dar asistencias", comentó sobre su evolución.



"Lo hace prácticamente todo. En sus inicios era muy bueno, uno de esos jugadores a los que les dabas el balón y te hacían una gran jugada individual, marcaba diferencias y anotaba goles. Con el paso del tiempo se ha vuelto un jugador impresionante, en el mejor de todos los tiempos", añadió.



De su primera impresión de Messi, explicó que sabía que era muy bueno nada más verle. "No tardó en demostrarlo pero nadie podía adivinar que llegaría donde ha llegado. Desde el primer día dio ejemplo con su humildad y su forma de hacer las cosas. Era el único capaz de coger el balón y llevarlo a la portería contraria sin importar quien se le pusiera por delante", rememoró.



"Te das cuenta de que es un jugador distinto no porque sea capaz de marcar diferencias y que puede ganar cualquier partido en cualquier momento sino porque con el paso de los años no ha hecho más que mejorar. Para mí, es el mejor de siempre y lo ha sido durante trece o catorce años seguidos", manifestó.