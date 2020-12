Frontera Francia-Reino Unido por canal estará abierta en Navidad

(Bloomberg) -- El Reino Unido y Francia acordaron mantener abierto durante Navidad el cruce comercial clave entre Dover y Calais, en el canal de la Mancha, incluido el Eurotúnel.

Ambos puertos permanecerán operativos para permitir que transportistas y ciudadanos “regresen a casa lo antes posible”, dijo el miércoles por la mañana el secretario de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, a través de Twitter. Las pruebas de coronavirus también continuarán en Kent, el condado donde se encuentra Dover, señaló.

Francia había cortado el domingo los embarques provenientes desde Dover, el puerto más activo del Reino Unido, debido a preocupaciones relacionadas con una variante del covid-19 de propagación más rápida que llevó al Gobierno a poner a Londres y sus alrededores bajo confinamiento.

Nota Original:France-U.K. Border in Channel to Remain Open Through Christmas

