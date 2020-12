Ex primer ministro japonés Abe pide perdón por caso de financiación

Por Yoshifumi Takemoto

TOKIO, 24 dic (Reuters) - El ex primer ministro japonés Shinzo Abe se disculpó el jueves por negar las acusaciones de que su oficina podría haber violado las estrictas leyes de financiación política de Japón y admitió que no estaba al tanto de lo que esta había hecho.

Abe dijo que corregirá las falsas declaraciones que hizo ante el Parlamento el viernes, marcando un impresionante giro en la fortuna del primer ministro que más tiempo ha servido en Japón y uno de sus políticos de abolengo, cuyos abuelo y tío abuelo también ocuparon el cargo.

Abe rechazó repetidamente las acusaciones de que su oficina ayudó a cubrir los costos de cenas para partidarios que fueron cuestionados por los legisladores de la oposición el año pasado.

Durante una conferencia de prensa celebrada el jueves, Abe dijo que no sabía cómo gestionaba los fondos su oficina, pero que sentía "una gran responsabilidad" por la situación.

"No puedo si no explicar los hechos y corregir mis declaraciones al Parlamento", dijo. "Me tomo en serio mi responsabilidad política por causar esta situación", dijo a los periodistas.

"Aunque la contabilidad se manejó sin mi conocimiento, siento responsabilidad moral. Estoy reflexionando profundamente sobre mí mismo, y pido disculpas a la gente", dijo Abe.

Japón tiene leyes estrictas de financiación política que impiden a los políticos dar dinero o regalos a sus partidarios.

La Fiscalía de Tokio presentó el jueves una imputación sumaria contra el secretario de Abe, Hiroyuki Haikawa, pero decidió no presentar cargos contra Abe, según informaron los medios de comunicación nacionales.

La Fiscalía ha estado trabajando en un caso contra Haikawa, de 61 años, sobre presuntos fondos no contabilizados por hasta 40 millones de yenes (386.210 dólares).

No fue posible contactar con Haikawa para obtener comentarios.

Abe compareció de forma voluntaria el lunes para un interrogatorio por parte de la Fiscalía sobre este asunto y volvió a negar su participación, según los medios de comunicación.

El escándalo podría salpicar al actual primer ministro Yoshihide Suga, mano derecha de Abe durante su mandato de 2012 a 2020.

(1 dólar = 103,5700 yenes) (Información de Yoshifumi Takemoto, Antoni Slodkowski y Ju-min Park; información adicional de Tetsushi Kajimoto, Chris Gallagher y Daniel Leussink; traducido por Jose Elías Rodríguez)