Europa cierra mixta en una jornada semifestiva y a la espera del Brexit

Madrid, 24 dic (EFE).- Las bolsas de Madrid, París y Londres han cerrado mixtas en una jornada semifestiva por la celebración de la Nochebuena, muy pendientes de las novedades de un posible acuerdo sobre el Brexit.

En una sesión más corta de lo habitual y con menos negociación, Madrid ha subido el 0,47 %, mientras que Londres ha sumado el 0,10 %, y París ha caído el 0,10 %.

Fráncfort y Milán no han cotizado hoy por festivo.

El índice Eurostoxx50 de las 50 empresas de mayor capitalización ha sumado otro mínimo 0,11 %.

Las plazas europeas han comenzado la jornada de este jueves al alza, aunque con cautela, a la espera de que finalmente la Unión Europea y el Reino Unido alcancen un acuerdo sobre el Brexit.

Muchos medios de comunicación adelantaban que el presidente de Reino Unido, Boris Johnson, daría una rueda de prensa durante la mañana para informar de un acuerdo definitivo sobre el Brexit.

No obstante, no ha sido así, y ahora otras informaciones apuntan a un retraso por la cuestión relacionada con la pesca.

De esta manera, Europa ha cerrado dispar, mientras el euro ha subido hasta 1,219 dólares. La libra cotiza a 1,357 dólares.

Los mercados europeos no han contado con la cotización de Wall Street en tiempo real al cerrar antes de lo habitual, aunque los futuros sobre los principales índices estadounidenses apuntan a una apertura alcista.

Y ello a la espera de que el presidente estadounidense, Donald Trump, apruebe el nuevo paquete de estímulo fiscal en EE.UU., que ha contado con el apoyo del Congreso.

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha dado la vuelta y cae el 0,68 %, hasta los 50,92 dólares.