Eurocomisaria de Transporte critica a Francia por el caos de los camiones

Camiones se agolpan a la entrada del Puerto de Dover, estemiércoles en Reino Unido. La reapertura del tráfico en el Canal de la Mancha este miércoles, tras 48 horas de cierre por la aparición de una nueva cepa del coronavirus, provocó escenas de caos a ambos lados de la frontera franco-británica, por la escasez de los test contra la COVID-19 que exigen las autoridades galas. EFE/ Facundo Arrizabalaga

Bruselas, 24 dic (EFE).- La comisaria europea de Transporte, Adina Valean, criticó a Francia por exigir test de coronavirus a los camioneros en el canal de la Mancha, en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), situación que ha provocado escenas de caos a ambos lados de la frontera.

"Lamento que Francia haya ido en contra de nuestras recomendaciones y nos haya devuelto a la situación en la que estábamos en marzo, cuando se interrumpieron las cadenas de suministro", escribió en Twitter la eurocomisaria de Transporte.

El tráfico de camiones por el canal de la Mancha entre Francia y el Reino Unido quedó suspendido durante 48 horas ante el temor a la expansión de una nueva cepa de coronavirus detectada en Inglaterra aparentemente más contagiosa, que se sumó a la suspensión del tráfico aéreo con la isla de la gran mayoría de países de la Unión Europea desde el domingo.

La situación sanitaria excepcional coincide con la negociación final de la relación entre Londres y la UE tras el periodo de transición del Brexit, que caduca el 1 de enero.

Valean agregó que la Comisión ha trabajado "duro estos días para desbloquear una crisis entre dos países europeos, Francia y el Reino Unido", y Bruselas emitió una comunicación en la que pedía "medidas proporcionales y no discriminatorias y el levantamiento de las restricciones para los trabajadores del transporte".

"Me complace que en este momento tengamos camiones cruzando lentamente el canal y quiero agradecer a las autoridades del Reino Unido que comenzaron a testear a los conductores a un ritmo de 300 pruebas por hora", agregó en la misma red social.

La comisaria rumana subrayó que espera que los Estados miembros de la UE "respondan rápidamente" a la petición del Ejecutivo comunitario "de flexibilizar las reglas de conducción y tiempos de descanso y, específicamente, de no aplicar prohibiciones de conducción durante las vacaciones, para permitir que los conductores vuelvan con sus familias en Navidad".

Por esta época del año se estima que unos 10.000 camiones cruzan cada día entre Dover y Calais, en Francia, para transportar alimentos frescos y otras mercancías por las fiestas navideñas.

Algunos camioneros varados en Dover protagonizaron este miércoles forcejeos con la policía ante la clara frustración de los camioneros, muchos de ellos obligados a pasar tres noches en sus vehículos y sin acceso a instalaciones sanitarias.

Los supermercados, en tanto, no descartan el desabastecimiento de algunos alimentos frescos, como la fruta, por la situación creada en el principal punto del transporte de mercancías. EFE

