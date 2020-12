Etiopía.- Etiopía anuncia la composición de parte del nuevo gobierno de Tigray tras la ofensiva contra el TPLF

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Etiopía han anunciado este jueves la composición de parte del nuevo gobierno en la región de Tigray, semanas después de finalizar la ofensiva militar lanzada el 4 de noviembre contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), que entonces estaba en el poder en esta zona del país.



El jefe de la administración interina, Gebremeskel Kassa, ha resaltado que once de los 16 ministros regionales han asumido ya sus funciones, mientras que los elegidos para los puestos vacantes serán anunciados durante las próximas semanas, según ha recogido la cadena de televisión etíope Fana.



La escalada bélica ha sido la culminación de un pulso que comenzó con la llegada al poder de Abiy Ahmed como primer oromo jefe de Gobierno. El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias.



Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una 'caza de brujas' contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.



La ruptura definitiva la marcó la creación del Partido de la Prosperidad a finales de 2019 por parte de Abiy para dejar atrás al EPRDF. Todos los partidos que integraban la alianza gobernante, y algunos más en su órbita, se sumaron a la nueva formación, con la excepción del TPLF, lo que también dejó al partido al margen de la toma de decisiones en el Gobierno federal.



Así las cosas, el TPLF siguió adelante con el plan de celebrar elecciones en Tigray en septiembre pese a que la comisión electoral había decidido el aplazamiento de las generales al próximo año por la pandemia y a las presiones del Gobierno para que no siguiera adelante con sus planes. Posteriormente, anunció que no reconocía al Gobierno central.