Elon Musk trató de vender Tesla a Apple y otros seis clics tecnológicos

En la imagen, el fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE/Archivo

Bogotá, 24 dic (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Elon Musk intentó vender Tesla a Apple

El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, dijo el martes que era "extraño si es verdad" las informaciones aparecidas sobre el supuesto proyecto de Apple de producir vehículos eléctricos y reveló que hace años intentó vender su empresa a la compañía de la manzana.

Musk reconoció que "en los días más negros del programa del Model 3 contacté a Tim Cook (consejero delegado de Apple) para discutir la posibilidad de que Apple comprara Tesla (por una décima parte de nuestro valor actual)".

2. Facebook y Google cooperarán ante posible investigación

Facebook y Google acordaron "cooperar y asistirse mutuamente" en caso de ser investigadas por su pacto sobre publicidad digital, según aseguran las autoridades estadounidenses en una demanda a la que tuvo acceso The Wall Street Journal (WSJ).

El texto es una versión íntegra de la denuncia presentada la pasada semana por un grupo de estados contra Google, que incluía numerosos pasajes confidenciales con detalles sobre las acusaciones.

La demanda alega que los dos gigantes de internet cerraron en septiembre de 2018 un acuerdo por el que Facebook se comprometía a no competir con las herramientas de publicidad de Google a cambio de un trato favorable para usarlas.

3. IBM se “irá a la nube” con Nordcloud

IBM anunció que ha alcanzado un acuerdo para adquirir la empresa europea de computación en la nube Nordcloud, con el objetivo de impulsar "las capacidades de transformación y migración a la nube" de la compañía.

En un comunicado, IBM destacó que Nordcloud "se ha convertido en los últimos diez años en un líder paneuropeo en servicios de transformación en la nube".

Lo que sí asegura la compañía es que una vez concluya la transacción, Nordcloud, con sede en Helsinki (Finlandia) y oficinas en diez países europeos, "se convertirá en una compañía de IBM".

4. SpaceX envía un satélite espía

SpaceX envió el pasado 19 de diciembre al espacio un cohete Falcon con un satélite espía clasificado por la Oficina Nacional de Reconocimiento (National Reconnaissance Office) desde Cabo Cañaveral, en el centro de Florida (EE.UU.), en su último lanzamiento de 2020.

La misión NROL-108 había sido cancelada el día 17 debido a un fallo técnico, pero se llevó a cabo el 19 con éxito a primera hora de la ventana de tiempo de tres horas que comenzaba las 9.00 hora local (14.00 GMT) desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Unos ocho minutos después, la primera etapa de Falcon 9 regresó a la superficie terrestre y aterrizó son problemas en la Zona 1 del complejo espacial, mientras su segunda etapa continúa con la misión.

5.Estudiantes mexicanos ayudan a respirar a bebés prematuros

Dos estudiantes universitarios mexicanos desarrollaron un dispositivo que suministra oxígeno de manera automatizada a bebés prematuros que no pueden respirar por sí mismos, y que permite así evitar complicaciones.

El proyecto “Baby Breathings”, que ganó el primer lugar en el torneo internacional de robótica Robofest 2020, busca hacer más eficiente el trabajo del personal médico en la unidades de cuidados intensivos neonatales, pues al ser automatizado ayudaría a desahogar las tareas de las enfermeras.

David Vilchis y Antonio Montes de Oca, alumnos de mecatrónica en el TEC de Monterrey, dijeron a Efe que la idea surgió a finales de 2019, cuando encontraron una problemática en su entorno y decidieron trabajar en ella.

6. Otra investigación antimonopolio contra Alibaba

El aparente deterioro de la sintonía entre el Gobierno chino y la compañía del comercio electrónico Alibaba sumó este jueves un nuevo capítulo con la apertura de una investigación por parte del regulador del mercado de China ante supuestas prácticas monopolísticas del conglomerado.

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) anunciaba las pesquisas en un escueto comunicado en el que tan sólo detalla que se centra en "supuestas conductas monopolísticas" como intentar forzar a las compañías que trabajan con Alibaba a aceptar acuerdos de exclusividad para elegir una sola plataforma entre dos competidores.

En los últimos años, Alibaba había sido uno de los ejemplos más notorios a nivel internacional del auge de la economía digital en China, y su fundador, Jack Ma, cara visible de una nueva generación de emprendedores que acumularon fortunas de miles de millones de dólares gracias a este sector.

7. Estudiante puertorriqueña crea prototipo que mejora sistema de rastreo enfermedades infecciosas

Una estudiante de la Universidad de Puerto Rico ha desarrollado un prototipo que usando Inteligencia Artificial tiene la capacidad de hacer predicciones y podría implantarse para mejorar los sistemas de rastreo de enfermedades infecciosas, como la covid-19.

Shaina M. Muñoz, del Departamento de Ciencias de Computadoras de la UPR, campus de Bayamón, presentó el innovador proyecto durante la presentación final del curso Taller de Seminario de Investigación, conocida como Tesina, informó este miércoles la institución universitaria.

Como parte de su propuesta, Muñoz desarrolló una plataforma en la cual se acogen datos sobre los casos confirmados de la covid-19 durante los pasados seis meses, así como datos de consultores expertos, datos de la interfaz de la programación de las aplicaciones del bioportal y otros aspectos de importancia.

Luis Alejandro Amaya