El Hang Seng resiste al desplome de Alibaba por investigación antimonopolio

Shanghái (China), 24 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con subidas del 0,16 % en una jornada marcada por la investigación antimonopolio abierta por el regulador chino del mercado contra el gigante del comercio electrónico Alibaba, que se desplomaba un 8,13 %.

Esta investigación no es el primer encontronazo que el conglomerado ha tenido recientemente con las autoridades chinas, que provocaron la suspensión -apenas dos días antes de producirse- de la salida a bolsa de su subsidiaria tecnofinanciera ('fintech') Ant Group, que iba a ser la mayor operación de este tipo de la historia.

No obstante, el selectivo -animado por las perspectivas de un acuerdo para el 'brexit'- sumó 43,46 puntos hasta los 26.386,56 en esta jornada reducida por el festivo de Nochebuena, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, se dejó un 0,5 %.

Entre los subíndices, los avances en Finanzas (+1,38 %), Inmobiliaria (+0,49 %) y Servicios (+0,08 %) contrastaban con la bajada de Comercio e Industria (-0,95 %), precisamente el grupo en el que se encuadra Alibaba, uno de los valores de más peso por cotización del mercado.

El precio de 228,2 dólares hongkoneses (29,4 dólares, 24,1 euros) por acción con el que finalizó Alibaba es su mínimo desde principios de julio de este año. Habrá que esperar al próximo lunes, 28 de diciembre, para ver cómo evoluciona el precio de esta compañía, ya que mañana, viernes, es festivo por Navidad y el mercado no opera en fin de semana.

Como es habitual, los otros dos gigantes digitales -un sector poco regulado para el que la paciencia de Pekín parece haberse agotado- del parqué siguieron la tendencia bajista: Tencent perdió un 2,63 % y Meituan, un 2,72 %.

Exceptuando estas empresas, las buenas noticias en el redil comercial e industrial superaron a las malas, con revalorizaciones nada desdeñables como la del grupo de componentes acústicos AAC Technologies (+7,07 %) o la textil Shenzhou International (+4,69 %).

Pleno al verde en el sector financiero, liderado hoy por el estatal Banco de Comunicaciones (+2,35 %) y por el propio operador del mercado hongkonés, HKEX (+2,08 %).

En terreno inmobiliario también hubo lugar para caídas, con Link REIT y New World Development contrayéndose ambas en un 0,14 %; no obstante, pesaron más los avances como el de China Resources Land (+2,46 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 97.990 millones de dólares de Hong Kong (12.639 millones de dólares, 10.357 millones de euros).