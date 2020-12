El expresidente argentino Menem mejora "lentamente" tras un problema cardíaco

En la imagen, el senador y expresidente argentino Carlos Menem. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- El estado de salud del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) mejora de manera lenta después del problema cardíaco que sufrió el pasado jueves, dijeron este miércoles a Efe fuentes cercanas al actual senador argentino.

Menem quedó internado en una clínica privada de Buenos Aires hace siete días debido a un cuadro de infección urinaria, y fue dos días después, en el propio hospital, cuando sufrió ese problema de corazón del cual se encuentra "mejorando lentamente" ingresado en una unidad de cuidados.

El ex jefe de Estado se encuentra aislado del resto de pacientes debido a que es paciente de riesgo de covid-19.

Hasta el momento, su mujer y su hija han pasado la enfermedad, pero él siempre dio negativo.

El jueves pasado tuvo el problema cardíaco, "que para los cardiólogos no es tanto como lo divulgaron" algunos medios, según el hijo de su doctor, Héctor De la Fuente, dijo en declaraciones radiales el lunes.

Ese día, diversos comunicadores publicaron en Argentina que Menem falleció, algo que a la postre no resultó verdad.

El ex jefe de Estado, que este año estuvo internado en otras dos ocasiones -en junio por un cuadro de neumonía que obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, y a fines de julio para realizarle varios estudios- cumplió 90 años el 2 de julio pasado, mientras se encontraba hospitalizado.

Además de ejercer como senador desde hace 15 años, Menem ha enfrentado en los últimos tiempos diversas acusaciones judiciales de corrupción por actos de su mandato presidencial y ha mantenido un bajo perfil mediático.

Abogado de profesión, en 1973 fue elegido gobernador de La Rioja, su provincia natal, hasta que en 1976, tras el último golpe militar, fue encarcelado durante cinco años.

Al término de la dictadura (1976-1983), y tras el triunfo de Raúl Alfonsín, Menem ganó de nuevo los comicios en La Rioja y fue reelegido en 1987, hasta que venció en las presidenciales de 1989 en un complicado contexto económico y social que había llevado a Alfonsín a adelantar varios meses los comicios.