EEUU.- Trump indulta a dos de sus principales asesores de campaña en 2016, al padre de su yerno y a otras 23 personas

Charles Kushner estaba condenado por evasión fiscal e inducir al falso testimonio



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Trump ha indultado este miércoles a Roger Stone y Paul Manafort, dos de sus principales asesores de campaña en 2016 que cumplían prisión tras no cooperar en la investigación de la trama rusa en las elecciones prseidenciales, y a Charles Kushner, el padre de Jared Kushner, el marido de Ivanka Trump, además de a otras 23 personas.



Esta es la segunda gran ronda de perdones presidenciales que concede Trump después de su derrota de las elecciones y, al igual que la de este martes, está plagada de nombres relacionados con él y el Partido Republicano.



De acuerdo a un recopilatorio del profesor de Harvard, Jack Goldsmith, del que se hace eco 'The New York Times, 60 de los últimos 65 indultos que Trum había emitido tenían relación con él mismo o eran personas que han apoyado sus objetivos políticos.



LOS ASESORES DE TRUMP



Roger Stone, cuya pena ya había sido conmutada por Trump este julio, estaba condenado a 40 meses de prisión por mentir al Congreso, incitar al falso testimonio y obstruir la investigación de la Cámara de Representantes sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.



Por su parte, Paul Manafort cumplía una pena de siete años y medio por su papel en un fraude económico multimillonario. Este ha agradecido en Twitter al presidente el indulto y le ha asegurado que "verdaderamente hizo a Estados Unidos grande", en referencia al lema de campaña de Trump.



Trump siempre ha defendido la inocencia de ambos y ha valorado en público la posibilidad de su indulto, mientras que estos nunca han colaborado completamente con la Justicia.



Previamente, también había perdonado a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, a su asistente George Papadopoulos y al abogado Alex van der Zwaan, todos involucrados en la trama rusa e imputados por el equipo del fiscal especial, Robert Mueller, en la investigación llevada a cabo en 2017.



OTROS INDULTOS



Entre los otros perdonados está Charles Kushner, que se había declarado culpable de 16 delitos de evasión fiscal, inducir a falso testimonio a su cuñado y mentir a la Comisión Federal Electoral.



Margaret Hunter ha sido perdonada un día después de que su marido y exdirectivo republicano, Duncan Hunter, recibiera el mismo tratamiento tras ser declarados culpables por usar fondos de campaña para gastos personales.



Los otros 20 indultos han sido otorgados a personas que habían cometido delitos de una índole menor como la posesión de armas o cibercrímenes, según CNN.