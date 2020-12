Costa Rica recibió vacunas contra covid-19

Actualiza con llegada de avión con las primeras dosis. Comentarios del presidente. Mención Video. Contexto y detalles de la compra. ///San José, 24 Dic 2020 (AFP) - Costa Rica recibió este miércoles su primer lote de vacunas contra el covid-19 y empezará a vacunar a su población el jueves 24 de diciembre, siendo uno de los primeros países en Latinoamérica en contar con el inmunizante."Es muy emocionante, después de nueve meses tan duros y tan difíciles que como país hemos vivido, recibir este primer lote de vacunas, que servirán para proteger a nuestros adultos mayores y a las personas trabajadoras de las primeras líneas de defensa de salud", dijo el presidente Carlos Alvarado.El gobernante acudió hasta el aeropuerto Juan Santamaría en la capital San José, para recibir el vuelo con las primeras 9.750 dosis, que arribaron a las 21H00 locales (03H00 GMT del jueves).El país centroamericano había anunciado la semana pasada que aprobó el uso de vacunas de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 para sus habitantes, aunque en ese momento se había precisado que estarían disponibles recién en el primer trimestre de 2021."Este es el inicio del fin de una pandemia que nos ha afectado. No es un fin inmediato, esto tomará más tiempo y tenemos que seguirnos cuidando", agregó el gobernante.En la región, México también emprenderá este jueves su plan de vacunación, con las primeras 3.000 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Chile también se prepara para hacer lo propio. - Primero al personal de riesgo - "Costa Rica tenía que comprometerse (con las vacunas) antes de que estuvieran aprobadas (...) Estamos en este momento cosechando buenas decisiones en esa selección de vacunas", dijo el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya. "No va a ser una vacunación masiva. Es como construir una casa por partes. Se van a ir eliminando capas de riesgo de la población poco a poco. Va a ser segura, controlada y de alto impacto. Se van a ir seleccionando los grupos de mayor riesgo", explicó Macaya.La compra a Pfizer/BioNtech es por 3.000.075 dosis, que llegarán de manera progresiva. Como por cada paciente son dos dosis, se garantiza la inmunización de al menos 1,5 millones de personas.Las autoridades esperan que ya en febrero estén protegidos el 100% los funcionarios sanitarios que trabajan en primera línea y los residentes de hogares de ancianos.El gobierno explicó que las vacunaciones se extenderían hasta noviembre, y esperan cubrir en 2021 a 3 millones de personas, por lo que también mantienen negociaciones con otros proveedores del medicamento. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. - Medidas de contención - "Esto no significa de ninguna manera que la pandemia haya acabado. Tenemos una altísima ocupación en las camas de hospitales y necesitamos seguirnos cuidando", explicó el presidente Alvarado.Costa Rica registraba al 23 de diciembre 161.942 casos acumulados de covid-19, con 2.065 fallecidos, en medio de un alza en los casos diarios de contagios.Según detalló el jefe del Seguro Social, las camas para pacientes críticos "están prácticamente saturadas. Aumentar la capacidad de camas no es una opción, el tema son los recursos humanos", detalló.Macaya explicó que, en las últimas semanas "los pacientes están llegando más complicados. El perfil del paciente es diferente al de hace seis meses, cuando llegaban más pacientes en situaciones moderadas. Hoy muchos entran directamente en las UCI".Aunque descartó la contratación de médicos del extranjero. Prefieren atacar el mal desde su origen, dijo, con medidas de contención en los hogares para evitar los contagios.Desde el 31 de diciembre y durante enero de 2021 habrá restricción para la circulación de vehículos durante la noche y madrugada, para tratar de contener la movilización y las reuniones de personas, que pueden estar causando la diseminación del virus.str-mav/dga/lda