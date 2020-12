Coronavirus.- Singapur detecta un caso de la nueva cepa británica del coronavirus

Ha detectado positivos preliminares en otros once casos llegados desde Europa



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Singapur ha detectado este miércoles restos de la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido en una muestra de una estudiante que volvió el 6 del país después de haber estado estudiando en las islas.



El Ministerio de Salud ha declarado que la joven de 17 años estaba haciendo cuarentena en una instalación facilitada para ello a su llegada por lo que la transmisión se cortó y no hay evidencias de que esta cepa, que se cree que es más contagiosa, esté circulando de manera comunitaria, según la cadena de noticias local CNA.



Asimismo, el país asiático ha realizado análisis en 29 de las 31 muestras de los casos importados desde Europa que han llegado en Diciembre y ha detectado "positivos preliminares" en otros 11, mientras que 12 han dado negativo y 5 tenían poca carga vírica para ser analizados.



En respuesta al descubrimiento de la cepa, Singapur ya había cerrado su frontera con Reino Unido y aquellas personas que hubieran visitado el país los últimos 14 días y no fueran ciudadanos o residentes permanentes no podían entrar en el país.



Además, a este segundo grupo, se le requiere ahora un test PCR en destino y una cuarentena de 14 días.



Con 21 nuevos casos detectados este miércoles, Singapur ha registrado 58.482 contagios en lo que va de pandemia.