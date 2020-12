Coronavirus.- Israel comenzará el domingo su tercer confinamiento parcial

TEL AVIV, 24 (DPA/EP)



Israel comenzará este domingo su tercer confinamiento parcial debido al aumento de las cifras de casos en las últimas semanas, según ha notificado el Gobierno este domingo.



En un comienzo, el periodo de aislamiento será de dos semanas, pero si el número de casos diarios no baja de 1.000, las medidas se extenderían por otro periodo de la misma duración.



Entre las medidas aprobadas se encuentra la prohibición de visitar el domicilio de cualquier persona que no sea familiar inmediato, la reducción a diez personas de las reuniones en interiores y a 20 en exteriores.



Además, salir a más de un kilómetro del domicilio solo estará permitido si son circunstancias excepcionales.



Los restaurantes solo podrán ofrecer comida a domicilio, mientras que los centros comerciales y otros lugares de ocios permanecerán completamente cerrados.



En la educación, las escuelas y guarderías permanecerán abiertas en un régimen limitado.



El número de contagios superó los 3.500 por primera vez desde octubre este martes y el país ha endurecido las restricciones fronterizas tras el anuncio de Reino Unido de la aparición de una nueva variable más contagiosas del virus.



Ningún extranjero puede entrar en el país, pero el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que habrá excepciones para casos como el de los diplomáticos, aunque los que lleguen deberán hacer cuarentena en un hotel durante diez días si presentan dos test negativos y durante 14 días si no se hacen las pruebas de detección.