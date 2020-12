Constitucional de Ecuador rechaza la demanda para dirimir la candidatura de Noboa

En la imagen, el empresario Álvaro Noboa. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 24 dic (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador rechazó una demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que solicitó dirimiera sobre la constitucionalidad de la eventual calificación como candidato presidencial del empresario Álvaro Noboa.

El órgano constitucional informó de que en una sesión celebrada este jueves, el "Segundo Tribunal de la Sala de Admisión, conformado por el juez Ramiro Ávila Santamaría (P) y las juezas Karla Andrade Quevedo y Daniela Salazar Marín, resolvió inadmitir a trámite la demanda de dirimencia de conflicto de competencias".

La Corte añade que dicha demanda, presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, incumple el requisito de "presentar los fundamentos constitucionales en que se apoya su pretensión, debidamente argumentados".

En este contexto, el Tribunal de Admisión de la máxima instancia judicial del país afirma que la accionante no llega a explicar en su fundamentación cómo la resolución dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del pasado 8 de diciembre, "configuraría una atribución de competencias constitucionales propias del CNE".

El pasado 12 de noviembre Atamaint confirmó que se había descartado la candidatura de Noboa, propuesta por el movimiento Justicia Social, por incumplimientos de los requisitos establecidos.

La titular del órgano electoral indicó que, tras la revisión de los informes técnicos, se vio que la candidatura del empresario no cumplía con el procedimiento dentro de los plazos establecidos que marca el calendario electoral e intentó registrarse a último momento y pasando por alto el requisito de celebración de primarias.

Pese a que el CNE había pedido previamente la retirada de la personería jurídica al grupo político Justicia Social, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que debía continuar con vida jurídica.

La TCE dictó la calificación de la candidatura de Noboa, cuya ejecución estaba pendiente de ser llevada a cabo por el CNE, que presentó entonces su demanda la Corte Constitucional.

La instancia judicial indicó hoy que "este tipo de conflicto no constituye materia que pueda ser conocida y resuelta por la Corte Constitucional".

El empresario ecuatoriano denunció ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que consideró el peligro de un "fraude" en las elecciones de 2021, después de que su candidatura presidencial fuera rechazada por el CNE.

En el último mes simpatizantes de Noboa se han manifestado diariamente frente al CNE para exigir la calificación y admisión de su candidatura para las presidenciales, cuya primera vuelta está prevista en Ecuador el próximo 7 de febrero.

Hasta la fecha se han calificado y aprobado en firme 16 binomios presidenciales con sus respectivos candidatos a vicepresidente, dos de los cuales fueron aceptados a pesar de que estos últimos aspirantes no fueron elegidos en primarias, como dicta el código de la democracia ecuatoriana.

Noboa, de 70 años, se postuló a la Presidencia en 1998, 2002, 2006, 2009 y 2013.