Cientos de partidarios de Trump le dan la bienvenida en Florida por Navidad

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y la primera dama Melania Trump salen de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos. EFE / EPA / Chris Kleponis /

Miami, 24 dic (EFE).- Cientos de simpatizantes del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, le brindaron una calurosa bienvenida tras su llegada esta miércoles por la tarde a Palm Beach (Florida) para pasar la últimas Navidades de su Presidencia en su club privado de Mar-a-Lago, informaron los medios.

Trump, que llegó a las 18.45 hora local (11.45 GMT) a su residencia de Mar-a-Lago, un lujoso club privado en Palm Beach, recibió el apoyo de cientos de partidarios que se encontraban a lo largo de la carretera.

Una parte de los seguidores de Trump, sin mascarillas, ondeaban banderas estadounidenses y coreaban "Four more years" ("Cuatro años más"), mientras otros vestían el típico gorro de Santa Claus y portaban detalles festivos con motivos navideños.

Un niño le recibió a su paso con una pancarta donde se leía ""We miss you" ("Te echaremos de menos").

Algunos detractores de Trump también se dieron cita y uno de los presentes llevaba un cartel que decía "Go Away" ("Márchate").

No se ha informado por el momento de las actividades que tendrá en esta visita, pero en anteriores fiestas navideñas la familia Trump ha asistido a una ceremonia religiosa el día de Navidad y participado en la fiesta de bienvenida del Año Nuevo que organiza su club.

La covid-19 puede cambiar los cosas este año, al menos en lo que al templo se refiere. El escogido el año pasado solo hace ceremonias virtuales, pero la fiesta de Mar-a-Lago no se ha cancelado, de acuerdo al diario digital Palm Beach Post.

En este rincón del sureste de Florida con un clima benévolo incluso en invierno, Trump dedica mucho tiempo a jugar al golf, su deporte favorito, aunque también ha desarrollado actividades políticas y recibido a gobernantes extranjeros, como Xi Jinping y Jair Bolsonaro, presidentes de China y Brasil, respectivamente.