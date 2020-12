Chabeli Iglesias nos da las claves para decorar la mesa de Navidad

21/10/2020 Chabeli Iglesias nos da unos sencillos tips para decorar la mesa con clase y elegancia esta Navidad EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EDSON SMITTER / EDSON SMITTER



La mesa de navidad es una de las grandes protagonistas de las fiestas por excelencia y siempre describe el gusto y la personalidad de la anfitriona. Y quien mejor que Chabeli Iglesias, hija de Isabel Preysler - auténtica "reina de corazones" y una de las personas más detallistas con sus invitados según aseguran quienes la conocen - para darnos unos tips de cómo decorarla.



Y es que, completamente volcada en su faceta de decoradora, la socialité ha lanzado una nueva colección de la mano de la empresa textil CARMEN BORJA donde, una vez más, descubre su gusto innato con elementos elegantes que invitan a decorar la mesa no sólo en Navidad sino todos los días del año.



Chabeli, que este año tampoco viajará a España para disfrutar de las fiestas con su madre y sus hermanas Tamara Falcó y Ana Boyer, nos da unos sencillos tips para que tu mesa luzca mejor que nunca estas fiestas



1- "Las mesas en navidad son testigos de largas sobremesas. A la hora de vestirlas el tejido que más me gusta es el lino. Tiene una caída impresionante y para mi los mejores son los procedentes de Europa, en concreto, de Holanda y Bélgica".



2- "Los dorados y los rojos son los colores asociados a la navidad. Aunque el mantel sea claro, como un blanco o un crudo o gris, cualquier detalle en estas tonalidades resultará decorativo para las fiestas".



3- Los individuales o caminos puestos sobre el mantel siempre ayudarán a protegerlo y realzarán la mesa.



4- Un truco que suelo utilizar es combinar una mantelería de un juego con las servilletas de otro que combine con la vajilla. Siempre resulta llamativo y divertido. En una ocasión especial, cada detalle importa.



5- Como elementos decorativos no deben faltar en una mesa un centro de flores y unas velas si es de noche, éstas ayudarán a dar una mayor calidez. Si queremos optar por la sofisticación unos candelabros darían con la tecla junto con el bajo plato.



Así que si todavía no has decidido cómo será tu mesa estos días tan especiales, con estos sencillos consejos de decoración por parte de Chabeli Iglesias conseguirás sorprender a tus seres queridos