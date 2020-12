Así se juega a "Cyberpunk 2077"

SCREENSHOT - ¿Infierno o paraíso? La metrópoli de Night City es el escenario de "Cyberpunk 2077". Foto: CD Projekt/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

"La próxima generación de juegos de aventuras de mundo abierto": así es como el estudio de desarrollo polaco CD Projekt Red había anunciado el lanzamiento de "Cyberpunk 2077". Y eso es exactamente lo que querían los fans que tan ansiosamente esperaban el nuevo juego de los creadores de "The Witcher". ¿Se cumplieron las expectativas? La respuesta es: más bien no, al menos no al principio. Si bien hubo muchas críticas positivas de la prensa especializada, en la noche del lanzamiento de "Cyberpunk 2077" los medios de comunicación social reportaron varios errores. Los usuarios de PlayStation 4 e Xbox One de la última generación fueron los peor parados y se quejaron de que el juego estaba plagado de fallas técnicas y errores gráficos. En las pruebas realizadas en PC también se constataron problemas que dificultaban el poder disfrutar de una experiencia aceptable. Estos incluían objetos colgando en el aire, personajes corriendo en círculos, mala calidad gráfica y misiones que no se podían completar. Este mal comienzo es bastante sorprendente, por un lado, teniendo en cuenta que el lanzamiento, originalmente anunciado para abril, fue pospuesto varias veces. Por otro lado, los desarrolladores de CD Projekt Red fueron obligados a trabajar horas extra, lo que desató una nueva discusión sobre las condiciones de trabajo en la industria del juego. Para decepción de los aficionados, la versión actual del juego no concuerda con el anuncio del desarrollador: "Lanzaremos el juego cuando esté listo". Es de esperar, sin embargo, que las actualizaciones anunciadas por los desarrolladores para las próximas semanas y meses arreglen las fallas. Lo mismo sucedió con "The Witcher 3", el último gran juego de la firma polaca, que a su lanzamiento también estaba todo menos libre de errores. La falta de optimización técnica de este juego puede describirse con una palabra: una lástima. Porque excluyendo los errores, "Cyberpunk 2077" es un juego con enorme potencial que brinda a los jugadores una gran libertad para diseñar su propia experiencia de usuario. Esto ya empieza con la creación del personaje. El personaje principal, llamado simplemente V, puede ser completamente personalizado: desde el color del pelo y la piel, pasando por los rasgos faciales hasta llegar a los ciberimplantes visibles y los genitales. A V se le puede otorgar una voz femenina o masculina, siendo esta y no los genitales la que determina si V se identifica como hombre o mujer. Los jugadores también pueden elegir las cualidades de V y distribuir puntos en cinco atributos, entre ellos Inteligencia y Templanza, que luego influyen en el curso del juego. Cada uno de los atributos se corresponde con un estilo de juego: el atributo Templanza, por ejemplo, garantiza el sigilo necesario para poder pasar desapercibido. De cada atributo se derivan otros talentos que hacen la vida de V más fácil. Esta variedad de opciones puede parecer abrumadora al principio, pero ofrece un sinnúmero de habilidades útiles. Los jugadores también tienen la libertad de elegir sus misiones. V es una especie de pequeño delincuente que recibe órdenes de los llamados "reparadores". Aunque hay una historia principal que trata de la estrella de rock y terrorista Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves ("Matrix", "John Wick"), y de un ominoso biochip, el juego destaca por la abrumadora cantidad de minimisiones y aventuras secundarias que se extienden por todo el mapa: incluso un corto paseo en coche o moto está marcado con iconos de lugares que merecen ser visitados. Este mundo, la ciudad de Night City, es la verdadera estrella de "Cyberpunk 2077". Se trata de una metrópoli viva y auténtica, con luces de neón y publicidad intrusiva, grandes corporaciones y bandas callejeras, hoteles de lujo y clubes clandestinos. Y aunque se llama Night City (ciudad nocturna), durante el día brilla el sol. A veces también llueve, quizás demasiado a menudo para California, que es donde se encuentra la ciudad. Esta dicotomía puede tener que ver con el hecho de que "Cyberpunk" está situado en un universo paralelo desarrollado en los años 80. En este mundo, la Unión Soviética todavía existe, Japón tiene una enorme influencia económica y cultural, y el mundo está dominado por una especie de capitalismo feroz en el que todo se comercializa y las corporaciones están por encima del Estado. Por lo tanto, algunos de los temas del juego también parecen un poco anticuados; el cambio climático incluso se representa como un problema menor que en nuestro futuro. La lluvia y las luces de neón que se reflejan en los charcos armonizan perfectamente con el ambiente sombrío. Y volviendo al tema de la técnica: cuando funciona, "Cyberpunk" es fantástico, por lo menos en un poderoso PC. Al principio del juego hay una secuencia que se asemeja a un montaje cinematográfico y muestra las andanzas de V y su compañero Jackie en clubes nocturnos y en un intento por escapar de un atraco: tanto técnicamente como en términos de contenido una pequeña obra maestra. También el diseño de sonido, la música, la sincronización y la traducción, todo tiene el más alto nivel. En cuanto a la jugabilidad, "Cyberpunk" apenas presenta innovaciones, y se encuentra entre "Skyrim" y "Grand Theft Auto", mientras que las misiones recuerdan a "Deus Ex" y "Watch Dogs". Para completar una misión hay a menudo muchas opciones. Por ejemplo, un campamento repleto de enemigos puede ser conquistado y desmantelado por medio de piratería, infiltrado en secreto o bien atacado a disparos. Lo positivo del juego es que, a menudo, las decisiones aparentemente pequeñas de los jugadores tienen efectos posteriores que pueden influir fuertemente en el curso del juego e incluso en el final de la historia principal. Esto anima a jugar "Cyberpunk" más de una vez. Para completar un juego se necesitan varias docenas de horas. Conclusión: "Cyberpunk 2077" no es una verdadera decepción, aunque el bombo que lo rodea parezca exagerado. Esta oscura balada criminal es una experiencia intensa que alcanza el más alto nivel, especialmente en cuanto al mundo en el que se desarrolla el juego. En otros aspectos, sin embargo, no es nada extraordinario. Quien prefiera esperar las actualizaciones del juego, no se perderá nada, y con suerte su paciencia se verá recompensada con una experiencia de juego impecable. dpa