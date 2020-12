AMP2.- Brexit.- La UE y Reino Unido anuncian un acuerdo para la relación post Brexit

Este acuerdo no se aplica a Gibraltar, cuyo marco sigue negociándose



BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)



Los negociadores de la Unión Europea y de Reino Unido han llegado este jueves en Bruselas a un acuerdo sobre las condiciones de su relación futura para evitar un Brexit a las bravas el próximo 31 de diciembre, cuando los británicos dejen de ser parte del club comunitario tras más de cuatro décadas, han informado fuentes europeas y británicas.



"Este acuerdo permite el inicio de una nueva relación entre Reino Unido y la UE. La que siempre hemos querido: Una relación comercial y económica próspera entre un Reino Unido soberano y nuestros socios y amigos europeos", ha indicado un portavoz del Gobierno de Boris Johnson tras anunciar el acuerdo.



El pacto finalmente será menos ambicioso de lo que la Unión Europea aspiraba, pero permitirá una relación comercial sin cuotas ni tarifas a condición de que Londres asuma reglas igualitarias en materia de competencia y otras salvaguardas. El pacto, sin embargo, no es de aplicación automática sobre el territorio de Gibraltar, cuya relación respecto al bloque se negocia en paralelo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este jueves que sigue abierta.



"Es un acuerdo justo, equilibrado, el correcto y responsable", ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha dicho sentir "felicidad, satisfacción y alivio" por poder poner punto y final al Brexit cuatro años y medio después de la decisión de los británicos de abandonar la UE y poder avanzar en el proyecto europeo.



La jefa del Ejecutivo comunitario ha destacado que las reglas y estándares europeos "serán respetados" y que la competencia justa en el mercado único estará protegida, porque se han acordado "mecanismos eficaces" con los que "reaccionar si se producen prácticas desleales".



En cuanto a los servicios financieros, el acuerdo no cubre este capítulo por lo que la City de Londres pierde el pasaporte que le permite operar en toda la UE con un acceso privilegiado. En materia aérea, por otro lado, las aerolíneas británicas dejarán de poder operar vuelos comerciales intraeuropeos aunque sí podrán mantener las rutas que unan Reino Unido con destinos en la UE.



El nuevo marco de relaciones también sienta los cimientos para la cooperación en cuestiones de interés común como la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la energía.



Von der Leyen también ha defendido como éxito el resultado de la negociación pesquera por la que durante un periodo de transición de cinco años y medio, hasta junio de 2026, la UE "transferirá un 25% del valor de las capturas" y después las partes pasarán a fijar las posibilidades de pesca en negociaciones anuales.



"Este acuerdo exigirá esfuerzos, lo sé. Pero la UE estará del lado de los pescadores europeos para acompañarles", ha dicho en la misma rueda de prensa el negociador europeo, el excomisario francés, Michel Barnier, consciente de que el sector pesquero era una de las líneas rojas de los 27, especialmente para países como Francia y Países Bajos.



En su primera intervención, Barnier ha dicho tener solo dos "reproches" que hacerle a Reino Unido, uno que haya decidido quedarse fuera del programa de intercambio de estudiantes Erasmus y el otro que la ambición en materia de movilidad de los ciudadanos "no esté a la altura de los vínculos históricos" entre ambas partes.



Preguntada por si confía aún en el Gobierno de Boris Johnson después de que intentara esquivar el cumplimiento de parte del acuerdo de retirada, Von der Leyen ha subrayado que el pacto de futuro prevé mecanismos de salvaguarda que permitirán tomar "medidas muy fuertes" si una de las partes se aleja de las normas pactadas, por ejemplo el mecanismo de reequilibrio, la resolución de litigios o la cláusula de revisión para evaluar tras los primeros cuatro años el grado de cumplimiento.



A UNA SEMANA DEL BREXIT



El anuncio llega a solo una semana de que Reino Unido abandone definitivamente el Mercado Común y la Unión Aduanera, pero deberá ser aún examinado por los Estados miembro y necesitará de la aprobación del pleno del Parlamento europeo para entrar en vigor.



El primer filtro lo pasará el viernes a las 10:30 horas, cuando Barnier se reúna con los embajadores de los Veintisiete de la UE para informarles de los detalles de un acuerdo que cuenta con casi dos mil páginas de textos legales y que tendrá que ser adoptado por procedimiento escrito por los Estados miembro.



Fuentes comunitarias han apuntado que el Ejecutivo comunitario considera este pacto como de competencia exclusiva de la Unión Europea, con pocos elementos de competencia nacional, lo que agilizará su ratificación porque no tendrá que ser ratificado por cada parlamento nacional y será suficiente el visto bueno del Parlamento europeo.



"El Parlamento europeo analizará ahora el acuerdo en detalle para decidir si da su consentimiento el próximo año. Actuaremos de forma responsable para minimizar las molestias a los ciudadanos y evitar el caos de un escenario sin acuerdo", ha declarado el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, al poco de conocerse el acuerdo.



La Eurocámara se mostró inicialmente contraria a una aplicación "provisional" del acuerdo antes de su ratificación pero en los últimos días una mayoría de grupos se abrieron a esta posibilidad siempre que no fuera del todo el acuerdo --como quieren Bruselas y los 27, sino de manera "parcial" para permitir la entrada en vigor desde el 1 de enero de los capítulos más urgentes.



La comisión europarlamentaria que da seguimiento a las negociaciones con Reino Unido se reunirá de manera extraordinaria el próximo lunes para evaluar la situación con Barnier y Von der Leyen.



El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha celebrado por su parte el acuerdo, ha destacado la unidad que han mantenido los Estados miembros durante el proceso y ha recordado que lo logrado este jueves por Bruselas y Londres necesita aún la "luz verde" del Consejo y de la Eurocámara.