Alejandro de Miguel desvela algunos detalles del vestido que Ana Obregón lucirá en las Campanadas

MADRID, 22 (CHANCE)



Alejandro de Miguel es uno de los diseñadores más solicitados en la actualidad, y, además, gran amigo de Ana Obregón. Por ello, la presentadora lucirá uno de sus exclusivos diseños en Nochevieja, en la que será su reaparición tras el fallecimiento de su hijo Aless. La bióloga, que ha confesado que no irá de luto en las Campanadas, guarda como oro en paño el secreto de su look para su gran noche, del que el manchego nos desvela ahora algunos detalles.



- CHANCE: Estamos a pocos días de acabar el año y has sido el encargado de diseñar el vestido de la gran Ana Obregón, qué orgullo.



- ALEJANDRO: Pues sí, qué orgullo como amigo de Ana porque a Ana a quiero como amiga y desde el momento que me enteré que fue por casualidad, estaba en la tienda de Madrid y era trending topic. No dudé en ningún momento en ponerme en contacto con ella, me hace mucha ilusión, las personas que hemos estado en estos meses al lado de Ana sabemos el año tan duro que ha sido para todos los españoles, pero para Ana especialmente. Es un bonito gesto que vuelva a TVE en un día tan especial.



- CH: ¿Cuál es la primera impresión cuando te enteras de esta gran noticia?



- ALEJANDRO: Yo me puse muy contento por Ana, creo que Ana es una trabajadora nata y ella necesita estar entre los guiones, con las cámaras de televisión, es su trabajo como actriz y como presentadora y creo que le hace distraerse y sentirse un poco con la mente ocupada que creo que lo necesita en unos momentos tan duros como estos siete meses que ha vivido.



- CH: Confía en ti, habláis y cómo surge todo esto.



- ALEJANDRO: Yo conozco a Ana, le he hecho muchos vestidos y tenemos una relación de amistad. Yo no dudé ni un momento en ponérselo lo más fácil posible, coger mi propio coche e ir a su casa, ella no sale de casa, hemos hablado mucho, iba a enseñarle tejidos diferentes, bocetos de diseños, mucha comunicación hasta llegar al vestido perfecto que ya estamos con las últimas puntadas.



- CH: ¿Ha participado también Ana en este vestido?



- ALEJANDRO: Sí. Ana para mí es una persona muy entendida en moda y en alta costura, creo que es de las personas en este país que más vestidos de alta costura y más vestidos de noche ha lucido. Desde el festival de Cannes, no solo en España, también internacionalmente. Es una gran entendida y por supuesto que ha colaborado, me ha dirigido un poco en el diseño que hemos creado exclusivo, no es un vestido de mi colección que hayamos adaptado, lo hemos diseñado entre los dos, también con la ayuda de Susana Uribarri que ha estado en todas las pruebas y dando su opinión que es muy importante.



- CH: A qué Ana Obregón vamos a ver vestida de Alejandra de Miguel.



- ALEJANDRO: Vamos a ver a una Ana radiante, con un vestido sin excesos, sin brillos, sin transparencias y llena de luz.



- CH: Un vestido que llegue a la eternidad donde estará su hijo viéndola.



- ALEJANDRO: Me lo decía, Alex nos está ayudando a hacer el vestido y Ana está guapísima. Muy orgulloso de haberle ayudado a hacer ese vestido, a medida, creo que le va a gustar a todos los espectadores.



- CH: Ella no ha desvelado ni el color ni la forma, pero sí ha dado algunas pinceladas, no es rojo y no es negro. Nos puedes decir algo.



- ALEJANDRO: Es el secreto mejor guardado, como las novias, de mi boca no puede salir un detalle tan importante como el color. Hay que sorprender, no me toca a mí dar ese dato.



- CH: Ella ha dicho que será un luto, pero de otras culturas, irá por ahí la línea.



- ALEJANDRO: Yo he intentado hacer el vestido lo mejor posible, creo que lo hemos conseguido, Ana está elegantísima, con un vestido sobrio, elegante y el color hay que esperar al 31 para saberlo.



- CH: Sin desvelarnos los detalles íntimos del vestido que habrá que verlo en las campanadas, cómo definirías tú este vestido.



- ALEJANDRO: Es un traje moderno, pero con una línea sencilla, un buen patrón y un buen tejido que es una segunda piel para Ana.



- CH: ¿La has visto ilusionada cuando ibas a casa?



- ALEJANDRO: Para Ana es un trabajo, su trabajo de presentadora. Es una buena oportunidad y Ana evidentemente la he visto triste, con momentos de todo y colaborando con el diseño. Creo que hemos conseguido hacer un buen trabajo.