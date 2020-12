View of Downing street ahead of Brexit statement

Start: 24 Dec 2020 07:15 GMT

End: 24 Dec 2020 12:00 GMT

LONDON - View of Downing street as we wait for Brexit statement

Restrictions:

BROADCAST: NO USE UK

DIGITAL: NO USE UK

Source: BBC NEWS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Belgium

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL/TBC

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com