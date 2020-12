Acuerdo UE- R. Unido no incluye a Gibraltar, advierte su ministro principal

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado esta noche que los gobiernos de Reino Unido, Gibraltar y España están intentando llegar a un acuerdo "que facilite la vida de todos los ciudadanos que tienen que transitar por la Verja".. EFE/Román Ríos/Archivo

Algeciras (España), 24 dic (EFE).- El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, celebró este jueves el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, si bien recordó que "el reloj sigue corriendo" para esta colonia británica en el sur de España y para la comarca española con la que limita (el Campo de Gibraltar), en relación con un acuerdo específico con este país, que aún no está cerrado.

"Este acuerdo no cubre Gibraltar. Para nosotros, y para la gente del Campo de Gibraltar que nos rodea, el reloj sigue corriendo", manifestó Picardo sobre como afectará el acuerdo a los miles de trabajadores españoles que trabajan en el Peñón o para la colonia.

El gobernante gibraltareño añadió que sigue "trabajando mano a mano con el Reino Unido para finalizar la negociación con España de un acuerdo para una propuesta de tratado entre la UE y el Reino Unido en relación con Gibraltar" y se mostró "optimista".

Las partes llevan meses negociando un acuerdo para evitar que la frontera de Gibraltar con España, que diariamente cruzan miles de trabajadores y cientos de camiones, no se convierta en una frontera exterior de la Unión Europea tras el Brexit.

Además, garantizaría la movilidad y los derechos de los ciudadanos de ambos lados de la frontera, que diariamente tienen una gran comunicación, tanto desde el punto de vista económico como social y personal.

Respecto al acuerdo de hoy entre la UE y el Reino Unido, Picardo Manifestó: "Felicito al primer ministro, Boris Johnson, por este logro histórico. Este es el acuerdo comercial más grande de la historia y es un gran alivio dadas las posibles dificultades que un 'brexit' sin acuerdo podría haber creado para el Reino Unido y la Unión Europea".

Según el responsable político de la colonia británica, "un Reino Unido fuerte está en mejores condiciones para apoyar a Gibraltar".