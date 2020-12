Abe pide disculpas por la investigación de irregularidades de su oficina

El primer ministro japonés, Shinzo Abe. KYUNG-HOON / POOL/Archivo

Tokio, 24 dic (EFE).- El exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, pidió este jueves disculpas a los ciudadanos por el supuesto uso ilícito de fondos por su oficina, un caso que está bajo investigación de la fiscalía y por el que se imputará a uno de sus asesores.

Abe, quien renunció al cargo el pasado septiembre debido a problemas de salud, ofreció hoy una rueda de prensa para dar explicaciones sobre el caso, el mismo día en que se conoció que la fiscalía no presentará cargos contra el exlíder del Ejecutivo nipón.

Abe reiteró que "no tenía conocimiento alguno" de las irregularidades supuestamente cometidas por su oficina personal, que habría financiado parte de los costes de eventos privados con simpatizantes entre 2015 y 2019 en hoteles de la capital japonesa, violando las normas electorales del país.

"Esto se hizo sin mi conocimiento, y me gustaría pedir sinceras disculpas a los ciudadanos", manifestó Abe, quien también se mostró dispuesto a "asumir la seria responsabilidad política" que conllevan las irregularidades investigadas.

No obstante, Abe descartó que contemple dimitir del cargo de parlamentario que conserva desde su renuncia al puesto de primer ministro, al ser preguntado por los medios por esta posibilidad.

Los fiscales desestimaron este jueves presentar cargos contra el exprimer ministro al considerar que no existen suficientes pruebas sobre su implicación en las irregularidades.

En cambio, la fiscalía ha solicitado imponer sumariamente una multa contra Hiroyuki Haikawa, uno de los ayudantes de Abe, por no haber declarado adecuadamente los gastos e ingresos ligados con estos efectos privados, lo que constituiría una violación de la ley nipona sobre el control de fondos políticos.

EVENTOS EN "SAKURA"

Los eventos investigados son las fiestas organizadas cada año durante el "sakura" (floración de los cerezos) entre 2015 y 2019 en hoteles de lujo a las que fueron invitados cientos de simpatizantes de Abe y cuyos costes no habrían sido íntegramente declarados de acuerdo con la ley.

Según informaciones recogidas por los medios locales, la oficina de Abe habría abonado unos 8 millones de yenes (63.200 euros/76.500 dólares) en tarifas de participación de los asistentes, quienes por su parte también cubrieron parte de los costes de las fiestas.

Las facturas de estos hoteles indican que el coste total de los eventos fueron superiores a 20 millones de yenes (160.000 euros/190.000 dólares), muy por encima de las cantidades cobradas a los asistentes.

"Pensé que todo se hizo de acuerdo a la ley", dijo que el que ha sido el primer ministro más duradero en el cargo en Japón, un mandato que se vio manchado en su tramo final por este escándalo conocido popularmente como el "sakuragate".

Abe también se vio obligado a corregir declaraciones anteriores que realizó al comparecer en la Dieta (Parlamento) de Japón, al haber negado unos hechos corroborados por la fiscalía.

"Si se me hubiera dicho la verdad, no habría hecho esas declaraciones", expresó Abe, responsabilizando así a sus asesores.

El escándalo amenaza con deteriorar no sólo la reputación de Abe, sino también la de su sucesor en el cargo, Yoshihide Suga, quien ejerció como ministro portavoz y jefe de gabinete, y negó también de forma repetida la existencia de los hechos investigados.