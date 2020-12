Zidane: "Los jugadores aguantaron las críticas, ahora a disfrutar"

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, durante el partido de su equipo ante el Granada disputado este miércoles en el estadio Alfredo Di Stéfano . EFE/JuanJo Martín

Madrid, 23 dic (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se mostró satisfecho tras encadenar su sexta victoria consecutiva ante el Granada (2-0) y dijo que sus jugadores, tras aguantar "críticas" después de perder de forma consecutiva ante el Alavés y el Shakhtar, merecen "disfrutar" del buen momento de su equipo.

"La clave es el trabajo. Los jugadores saben que hay momentos complicados. Hemos seguido trabajando bien, preparando los partidos todos juntos. Es lo que hay que hacer siempre. Perderemos otra vez, es inevitable. De momento vamos a disfrutar y a estar contentos con las seis victorias, que no es nada fácil. Me alegro por los jugadores. Aguantaron las críticas y ahora hay que disfrutar", explicó.

Zidane declaró que toda la plantilla está "contenta" tras las seis victorias seguidas de su equipo y agradeció a sus hombres el esfuerzo que han completado a lo largo del mes de diciembre. "Ahora a descansar y a la vuelta a trabajar", manifestó.

Cuestionado por las pocas rotaciones del Real Madrid en los últimos seis encuentros, se mostró molesto por tener que responder a la misma pregunta en las últimas 48 horas: "Es impresionante. Siempre la misma cosa. Voy a contestar lo mismo. Es puntual, el equipo está trabajando y contaremos con todos. Pero no pasa nada, tú preguntas (al periodista) y yo contesto".

Por último, habló sobre los goles de Casemiro, Kroos y Modric en los últimos partidos: "Los pueden hacer y los están haciendo. Están llegando un poco más. El éxito es de todos. Sabemos el trabajo que hacen, son buenos. Pero es el trabajo de equipo en general, lo que se hace desde hace tiempo. Ahora hay que seguir. Queda mucho", concretó.