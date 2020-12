Vanderlei Luxemburgo vence a la covid-19 por segunda vez y es dado de alta

En la imagen, Vanderlei Luxemburgo, entrenador brasileño. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Sao Paulo, 22 dic (EFE).- El entrenador brasileño Vanderlei Luxemburgo, extécnico del Real Madrid entre otros clubes y exseleccionador de Brasil, recibió este martes el alta después de permanecer once días hospitalizado tras dar nuevamente positivo para la covid-19.

"Me voy a casa. Recibí el alta, gracias a Dios. Lo he superado, hemos vencido al virus", celebró Luxemburgo en un vídeo que subió en su cuenta de Twitter.

El entrenador, de 68 años, estaba ingresado en el hospital Sirio Libanés de Sao Paulo desde el pasado 14 de diciembre para tratar las consecuencias a causa de una reinfección por la covid-19.

Luxemburgo, actualmente sin equipo, estaba en Río de Janeiro con la familia cuando presentó algunos síntomas de la enfermedad, como fuertes dolores de cabeza y por el cuerpo, por lo que rápidamente se trasladó a la capital paulista, donde tuvo su diagnóstico confirmado.

En el vídeo, el entrenador agradeció a todo el equipo médico que lo trató, así como el "cariño y las oraciones" dedicadas a su pronta recuperación.

"Muchas gracias por la atención, cariño y oraciones. Antes no podía atenderlos, pero ahora envío un mensaje a todos, con todo mi cariño y afecto", expresó.

Luxemburgo está sin club desde que fue destituido como entrenador del Palmeiras el pasado mes de octubre, tras acumular consecutivas derrotas en el Campeonato Brasileño.

El entrenador dirigía al conjunto verde de Sao Paulo desde diciembre de 2019 y, en julio, fue aislado del resto de la plantilla después de contagiarse con el SARS-CoV-2.

En aquella ocasión se recuperó en casa, fue "asintomático" y aseguró entonces que no sintió "absolutamente nada", libre de dolores, lo que no ha ocurrido en esta segunda infección.

Su sustituto en el Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, también dio positivo por la enfermedad este mes, aunque ya está recuperado.

Luxemburgo ha ganado cinco veces la Liga brasileña como técnico del Palmeiras (1993 y 1994) Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) y Santos (2004). Asimismo, ganó como seleccionador de Brasil la Copa América de Paraguay 1999.

En 2005 dirigió al Real Madrid, pero antes de terminar ese año fue destituido.

Brasil es, junto a Estados Unidos y la India, uno de los países más castigados por la pandemia del nuevo coronavirus, con más de 7,3 millones de infectados confirmados y casi 190.000 muertes.