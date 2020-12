Sólo el 15 por ciento de los húngaros está seguro de querer vacunarse

EFE/EPA/ZOLTAN BALOGH/Archivo

Budapest, 23 dic (EFE).- Tan sólo el 15 por ciento de los húngaros se vacunará "seguramente" contra la covid-19, mientras que un 35 % afirma que no lo hará y la mitad de la población se muestra indecisa, según un sondeo publicado este miércoles.

La encuesta, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, señala que entre los indecisos un 28,3 % afirma que "quizás" se vacunará, mientras que un 21,1 % optó por la opción "no sabe/no responde".

El Gobierno ultranacionalista húngaro ha anunciado que no sólo usará las vacunas que autorice la Unión Europea, sino que también estudia adquirir las desarrolladas en Rusia, China o Israel.

De hecho, Hungría fue el primer país comunitario que recibió hace un mes unidades de la vacuna rusa "Sputnik V" para analizar su eventual aplicación.

Las autoridades sanitarias del país centroeuropeo han informado de que las vacunaciones podrán iniciar el 27 de diciembre, como en otros países de la UE, cuando lleguen unas 5.500 dosis del fármaco elaborado por la empresa estadounidense Pfizer y la alemana BioNtech.

El primer ministro, Viktor Orbán, explicó recientemente que Hungría ha encargado más de 12 millones de vacunas de diferentes fabricantes occidentales

Hasta el momento tan sólo 300.000 de los 9,7 millones de húngaros se ha apuntado para vacunarse.

LENTA DISMINUCIÓN DE CONTAGIOS

Hungría lleva dos semanas con una lenta disminución del número de nuevos contagios de coronavirus, mientras que los fallecimientos se mantienen en entre 150 y 200 diarios.

En las últimas 24 horas Hungría ha registrado 1.894 nuevos casos de la covid-19 y 154 muertos.

La portavoz de Gobierno, Alexandra Szentkirályi informó hoy de que el toque de queda nocturno no se aplicará en Nochebuena y que ese día se permitirán reuniones familiares de hasta 10 personas, sin contar a los menores de 14 años.