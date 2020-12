Solicitudes por desempleo en EE.UU. caen a 803.000: Gráfico

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron por primera vez en tres semanas, pero siguen siendo elevadas a medida que la pandemia continúa impactando la economía. Las solicitudes iniciales por desempleo en los programas estatales cayeron en 89.000 a 803.000 en el período que terminó el 19 de diciembre, según un informe del Departamento del Trabajo el miércoles, en comparación con la proyección mediana de los economistas de 880.000. Las solicitudes continuas, que se aproximan al grupo de receptores totales de los beneficios estatales, disminuyeron en 170.000 a 5,34 millones en la semana que finalizó el 12 de diciembre.

Nota Original:U.S. Jobless Claims Fall More Than Forecast to 803,000: Chart

©2020 Bloomberg L.P.