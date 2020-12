Situación de la covid-19 en Guatemala causa preocupación en las autoridades

Personal de Salud toma los datos de una mujer para realizar la prueba del coronavirus, el 10 de agosto del 2020, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 22 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias de Guatemala expresaron este martes su preocupación por la expansión del coronavirus SARS-CoV-2 en el país durante los últimos días, en medio de la segunda ola del virus y las celebraciones de fin de año.

"Estamos observando un crecimiento significativo en los porcentajes de ocupación de los hospitales", advirtió en una rueda de prensa el viceministro de Salud, Francisco Coma.

Según puntualizó el funcionario, la ocupación de camas para pacientes en estado grave se encuentra en un 68 % en los cinco hospitales adaptados por las autoridades para atender la pandemia.

Coma explicó que la cifra anterior puede no parecer muy alta, pero señaló que "hay que recordar" que los pacientes graves tienden a pasar "largas estancias dentro de la unidad de terapia intensiva".

Es por ello que el viceministro ve complicada la situación, pues "los recursos son escasos" y cuando se acumulan masivamente los pacientes graves "es donde el sistema empieza a tener problemas".

Guatemala se encuentra en medio de la segunda ola de la enfermedad, con poco más de 230 muertos debido a la enfermedad en los últimos siete días.

La ministra de Salud guatemalteca, Amelia Flores, añadió durante la rueda de prensa que la población ha relajado las medidas para evitar la expansión del virus.

"La mayoría de contagios recientes se han dado en reuniones sociales. No es justo que nos divirtamos en las calles para que luego los médicos nos atiendan en los servicios hospitalarios", puntualizó Flores.

"De verdad preocupa muchísimo", agregó la funcionaria, quien instó a la población a mantenerse con la mascarilla puesta incluso en reuniones sociales.

De acuerdo a la última actualización de datos, Guatemala contabilizó 30 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas y 734 nuevos contagios.

En total desde marzo, el país centroamericano suma 4.718 decesos causados por la enfermedad y 133.601 casos positivos.

El lunes, el presidente local, Alejandro Giammattei, aseguró que no se dictarán medidas de confinamiento o toques de queda por el momento en el país pese a la segunda ola de la covid-19 y las fiestas del fin de año.