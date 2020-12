Perú supera el millón de casos de covid-19, Bolivia y Colombia endurecen restricciones

SHOTLIST 1. Videografía del número de casos en Perú superando el millón LIMA, PERÚ22 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano general de la entrada a un centro comercial3. Primer plano de señalización para entrar al centro comercial4. Plano general de gente caminando fuera de un centro comercial5. Plano general de gente caminando fuera de un centro comercial6. Plano general de gente caminando fuera de un centro comercial7. Plano medio de gente caminando fuera de un centro comercial 8. SOUNDBITE 1 - Iván Ordóñez, residente de Lima (hombre, 49 años, español, 17 seg.): "He venido hacer mis compras hoy día pero ya no regreso hasta que la gente baje, la verdad que mucha gente, ni siquiera respetan lo que es ese distanciamiento social, no lo respetan, estornudan delante tuyo y así esto se puede contagiare más." 9. Plano general de revisión de temperatura corporal en la entrada al centro comercial10. Plano medio de militares fuera del centro comercial LA PAZ, BOLIVIA22 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: BOLIVIAN HEALTH MINISTRYRESTRICCIONES: NO RESALE 11. Plano general de una conferencia de prensa del Ministerio de Salud de Bolivia12. Plano medio del viceministro de Salud de Bolivia, Álvaro Terrazas, durante la conferencia de prensa13. Zoom out del ministro de Salud de Bolivia, Édgar Pozo, durante la conferencia de prensa 14. SOUNDBITE 2 - Álvaro Terrazas, viceministro de Salud de Bolivia (hombre, español, 25 seg.): "A partir de las 0 horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa hasta el 8 de enero en donde se hará previamente una reevaluación sobre la situación epidemiológica y de los reportes internacionales sobre el comportamiento de la pandemia y el virus." BOGOTÁ, COLOMBIA22 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Plano general de una calle comercial con afluencia de gente en Bogotá durante las compras de Navidad16. Plano general de una calle comercial con afluencia de gente en Bogotá durante las compras de Navidad17. Plano general de gente haciendo fila para entrar a un centro comercial18. Plano medio de la revisión de temperatura corporal en la entrada de un centro comercial19. Plano panorámico de gente haciendo fila para entrar a un centro comercial20. Plano medio de la revisión de temperatura corporal en la entrada de un centro comercial 21. SOUNDBITE 3 - Evelin Díaz, residente de Bogotá (mujer, español, 16 seg.): "Estoy preparándome con mi familia, tomando todas las medidas a la hora de salir a la calle, estoy tratando de anticipar todo antes de que llegue esa fecha, claro que faltan algunas cosas, pero lo más importante es que podamos pasar esta navidad, en familia sanos y salvos." 22. Plano medio de una calle comercial con afluencia de gente en Bogotá durante las compras de Navidad23. Plano general de una calle comercial con afluencia de gente24. Plano medio de gente caminando fuera de los comercios25. Plano general de puestos en una calle comercial26. Plano medio de puestos en una calle comercial ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: Perú supera el millón de casos de covid-19Lima, 23 Dic 2020 (AFP) - Perú superó este martes el umbral del millón de casos confirmados de covid-19 y registró 37.218 muertes desde que empezó la pandemia, en momentos que el país registra un leve rebrote de contagios, según el balance oficial del Ministerio de Salud.El total de contagiados por covid-19 subió a 1.000.153, tras registrar el martes 1.678 nuevos casos en las últimas 24 horas.La cifra de decesos diarios sumó 45 nuevos casos y totalizó 37.218 fallecidos desde la primera víctima a mediados de marzo.Con casi 33 millones de habitantes, Perú se convirtió así en la décimoséptima nación en cruzar el umbral del millón de infectados, después de países como Estados Unidos, India, Brasil, Italia, España, Argentina, Colombia o México, según la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, referencia global para el coronavirus. Del total de 1.000.153 casos, se han recuperado más de 936.000 pacientes que se infectaron en algún momento entre marzo y diciembre.En los hospitales permanecen 4.209 pacientes, 400 más que los 3.800 que había en septiembre cuando la cifra de internados cayó a su nivel más bajo en la pandemia. El incremento se produce en medio de un leve rebrote que ha puesto freno al paulatino descenso de casos y decesos, que se registraba desde hace tres meses.En los momentos más críticos, los hospitales peruanos llegaron a tener más de 14.000 pacientes con coronavirus, según datos oficiales.Precisamente, para atajar el alza el gobierno endureció las restricciones vigentes por el riesgo que suponen las aglomeraciones y reuniones sociales durante las fiestas de Navidad y fin de año. El cierre de las playas desde el 22 de diciembre al 4 de enero y la prohibición de usar vehículos privados los días 24, 25 y 31 de diciembre así como el 1 de enero son parte de esas nuevas restricciones. El toque de queda nocturno se amplió y durará desde las 23h00 -en lugar de la medianoche- hasta las 04h00. También se redujo a un 40% el aforo de los locales comerciales.El objetivo es reducir los contagios e impedir los desplazamientos de la población. Las reuniones sociales y fiestas están prohibidas. A ello se agrega la suspensión de vuelos de todos los países de Europa, luego que Reino Unido anunciara la aparición de una nueva variante del covid-19.Proporcionalmente a su población, Perú es uno de los países con la mayor tasa de mortalidad en el mundo después de Bélgica.ljc/lda ------------------------------------------------------------- Colombia endurece restricciones para cerca de 15 millones de personas por covid-19Bogotá, 21 Dic 2020 (AFP) - Las principales ciudades de Colombia anunciaron este lunes restricciones que afectan a unas 15 millones de personas, ante un aumento en la velocidad de contagio del nuevo coronavirus por las festividades navideñas.El país sudamericano de 50 millones de habitantes es el tercero con más contagios de covid-19 en la región (1,5 millones) y el cuarto con mayor número de muertes (40.400).La velocidad de propagación del virus aumentó y el fin de semana se registraron cifras récord que llevaron a los alcaldes de Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Barranquilla (norte) a ampliar las restricciones dispuestas para contener la pandemia. Bogotá, con casi ocho millones de habitantes y principal foco de contagio, limitó el acceso de personas a todos los establecimientos y entidades según su número de identificación, salvo cuando se trata de servicios médicos o funerarios. Además, únicamente una persona por familia podrá salir de compras, aunque no se dieron detalles sobre cómo se realizará dicho control. La alcaldesa Claudia López calificó como "preocupante" el panorama ante la ocupación de un 73% de las unidades de cuidados intensivos en la capital.Por su parte Medellín (noroeste), la segunda ciudad del país, anunció nuevas medidas para las festividades de Navidad y fin de año. Desde el 24 de diciembre hasta el 26, y del 31 de diciembre al 2 de enero habrá toque de queda, anunció en Twitter el alcalde Daniel Quintero. Los famosos alumbrados navideños de la ciudad se suspendieron hasta enero y también se restringió la movilidad de personas según su número de identificación. En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que la ciudad es "un incendio", por la ocupación del 92% de las unidades de cuidados intensivos disponibles.Las medidas de toque de queda se ampliaron para el próximo fin de semana, cuando América de Cali disputará la final del fútbol colombiano contra el capitalino Santa Fe. Además, desde el 16 de diciembre rige la llamada ley seca que prohíbe el expendio y consumo de alcohol. La caribeña ciudad de Barranquilla pasará Navidad y fin de año bajo toque de queda y ley seca. Tras seis meses de pandemia, el gobierno relajó en septiembre las medidas de confinamiento ante el descalabro económico y apostó por una estrategia basada en el autocuidado. Las alarmas se encendieron ante el repunte del número de casos de covid-19 y el anuncio de una nueva cepa en el Reino Unido, que llevó a suspender los vuelos con ese destino. lv/vel/lda ------------------------------------------------------------- Bolivia prohibirá ingreso de todo viajero desde Europa por covid-19La Paz, 22 Dic 2020 (AFP) - Bolivia prohibirá desde el próximo viernes y por dos semanas el ingreso de todo viajero proveniente de Europa, tras conocerse la existencia de una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido, dijo este martes el gobierno."A partir de las 0 horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa hasta el 8 de enero", dijo en conferencia de prensa el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.Explicó que tras cumplirse las dos semanas, "se hará una reevaluación sobre la situación epidemiológica y de los reportes internacionales sobre el comportamiento de la pandemia y el virus".El Ministerio de Salud dijo luego en un comunicado de prensa que se recomienda a las personas que tienen previsto llegar a Bolivia que "tomen previsiones para la reprogramación de vuelos".Debido a la irrupción de una mutación del virus, una treintena de países han suspendido o restringido las conexiones con Reino Unido.Bolivia sólo cuenta con un vuelo directo en la ruta Madrid-La Paz, pero los viajeros europeos también suelen utilizar otras conexiones para llegar a Bolivia, como a través de aeropuertos de Argentina, Perú y Brasil. Hasta que entre en vigor la orden, los viajeros de todos los países deben cumplir medidas de bioseguridad, como el portar un examen médico PCR con resultado negativo realizado en un máximo de 72 horas antes, y en territorio nacional se les realizan otras pruebas.El ministro de Salud, Edgar Pozo, dijo en la misma rueda de prensa que se estima que el pico del rebrote del covid-19 llegará a Bolivia en febrero de 2021."El recrudecimiento del coronavirus puede estar alrededor del mes de febrero en el pico más alto", dijo y acotó que su despacho trabaja en la coordinación con las alcaldías y las gobernaciones regionales para enfrentar el problema.Desde que se detectó el virus en marzo pasado hasta la fecha, Bolivia reportó más de 150.300 infectados y más de 9.040 fallecidos.Al menos dos regiones de Bolivia, La Paz y Santa Cruz (este), han registrado un incremento de casos. Santa Cruz declaró oficialmente la semana pasada que se encuentra en "una segunda ola".Los servicios públicos de salud han comenzado a alcanzar el tope de su capacidad de atención.jac/lda