Perú, decimoséptimo país en superar el millón de casos acumulados de covid-19

Lima, 22 dic (EFE).- Perú se convirtió este martes en el decimoséptimo país del mundo y el sexto de América en superar la barrera del millón de contagios acumulados de la covid-19 al reportar un total de 1.000.153 casos confirmados.

En las últimas 24 horas se detectaron 1.660 nuevos infectados por el coronavirus justo cuando el Gobierno ha endurecido algunas medidas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo con el fin de evitar que se dispare una segunda ola después de que el número de hospitalizaciones está volviendo a crecer.

En el último día también fallecieron 45 personas por covid-19, una de las cifras más bajas de las últimas semanas, que elevó el registro de decesos confirmados por esta enfermedad hasta los 37.218 fenecidos.

Con ello, Perú sigue ostentado una de las tasa de mortalidad más altas del mundo por covid-19 al registrar 114 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Las hospitalizaciones continuaron su tendencia al alza de las últimas dos semanas y alcanzaron las 4.209 camas ocupadas, 118 más que el día anterior.

De esos pacientes hospitalizados, 1.111 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) conectados a un respirador artificial, lo que supone tres más que en la víspera.

Respecto a los recuperados, hay 936.182 personas que lograron superar el virus SARS-CoV-2 y fueron dados de alta desde que el 6 de marzo se confirmó el primer caso de la covid-19 en Perú, tras sumar 170 nuevas altas hospitalarias en las últimas 24 horas.

CIERRE DE PLAYAS POCO EFECTIVO

Desde este martes se comenzaron a aplicar nuevas restricciones en cinco regiones de Perú para evitar un repunte de los contagios con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo que incluye el cierre del acceso a playas, el adelanto del toque de queda nocturno y la disminución del aforo de los centros comerciales.

Sin embargo, durante este martes numerosos limeños ingresaron a las playas de la capital peruana pese a que esta era una de las cinco regiones donde entraban en vigor las medidas, según pudo comprobar Efe.

Pese a las recomendaciones para evitar aglomeraciones, los tumultos se han sucedido en las calles más céntricas de Lima por parte de decenas de miles de personas que salieron a hacer compras navideñas.

A esas nuevas medidas no siempre respetadas se une que desde el lunes se suspendieron por dos semanas los vuelos comerciales con Europa ante la aparición de una nueva versión del coronavirus en el Reino Unido que es más contagiosa que la actual.

PRIMERAS VACUNAS PARA 2021

Antes de que se conociera que Perú superaba el millón de contagios acumulados, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que la iniciativa multilateral Covax enviará un primer lote de vacunas a Perú en el primer trimestre de 2021 y no en la segunda mitad este año como se preveía hasta ahora.

Aunque todavía no supo anticipar cuántas dosis llegarán en el primer envío, este lote será el primero de las 13,2 millones de dosis que Perú recibirá de Covax, mecanismo para garantizar a los países en desarrollo un acceso justo y equitativo a la vacuna.

De momento, las vacunas de Covax, cuyo objetivo es vacunar al 20 % de la población de los países participantes, son las únicas que Perú tiene aseguradas para 2021, pues todavía no ha cerrado ningún acuerdo con algunos de los laboratorios que han desarrollado vacunas.

Hasta ahora solo tiene un acuerdo preliminar pero no definitivo con Pfizer para adquirir 9,9 millones de dosis y se espera que en los próximos días pueda cerrar una compra aún más numerosa con alguna de las empresas que realiza ensayos clínicos de su vacuna en Perú, como AstraZeneca, Sinopharm y Jhonson & Johnson.