Parejas de Nueva York se olvidan de bodas y compran apartamentos

(Bloomberg) -- El primer domingo de septiembre habría sido el día de la boda de Jenna Sood y Nina Woolf, en la que 100 amigos y familiares iban a congregarse en el restaurante de Brooklyn donde tuvieron su primera cita.

El covid-19 echó por tierra los planes, así que las prometidas dirigieron su atención -y los nuevos fondos a su disposición en el banco- a un rito de pareja diferente: la compra de un apartamento.

“Puede que no tengamos esta increíble fiesta”, dijo Woolf. “Pero tenemos un pago inicial”.

Las parejas de Nueva York que cancelaron los festejos de bodas durante la pandemia están encontrando consuelo -y oportunidades- en el sector inmobiliario. Obligadas a renunciar a planes de encuentro debido a las reglas de distanciamiento social, de repente tienen dinero extra en el mejor mercado de compradores en diez años. Las parejas afirman su compromiso buscando casas que, en otros momentos, no habrían podido permitirse.

“Es una bendición encubierta”, dijo Philip Bassis, de 34 años, quien canceló una boda de “seis cifras” en julio para más de 200 personas en West Village. “Esto ayudó a aumentar la cantidad que podemos dar como entrada y nos permitió comprar un lugar mejor”.

Bassis, dueño de una marca de ropa para hombre, y su ahora esposa Carly mantuvieron la fecha de su boda, pero cambiaron la lujosa fiesta por una ceremonia íntima en Battery Park y una recepción para miembros de la familia, con prueba de covid, en la azotea del edificio de apartamentos de sus suegros. Con el reembolso de todos los depósitos, están a la búsqueda de una vivienda tipo loft de una o dos habitaciones en el bajo Manhattan por menos de US$2 millones.

Las bodas en el área metropolitana de Nueva York se desplomaron un 56% en 2020 a 58.522, la menor cifra en datos de los últimos 12 años, según Wedding Report, una firma de análisis del sector. Las parejas que siguieron adelante con los planes de fiestas gastaron considerablemente menos en ellas: el coste medio este año fue de US$32.743, también el más bajo desde 2008.

Por otra parte, ser propietario de un apartamento en Nueva York se ha vuelto más asequible a medida que la pandemia impacta la demanda de vida urbana. Casi el 75% de las ofertas completadas desde el 16 de marzo, cuando Nueva York introdujo las normas para quedarse en casa, hasta finales de septiembre fueron por menos del precio inicial del vendedor, según informó StreetEasy.

“Eso no es común en la ciudad de Nueva York, así que aproveche la oportunidad”, dijo John McClave, agente de Corcoran Group, que trabaja con una pareja que canceló sus planes de boda y se está dedicando a buscar casa. “Esa oportunidad va a desaparecer”.

Nota Original:NYC Couples Are Delaying Weddings and Buying Apartments Instead

©2020 Bloomberg L.P.