Ortega Cano celebra sus 67 años siendo plena actualidad

MADRID, 23 (CHANCE)



José Ortega Cano despegó profesionalmente como torero y consiguió el éxito mediático cuando su relación con Rocío Jurado se hiciera pública. Una vida entre capotes que pasó a un segundo plano al estar con la más grande. Locamente enamorado de la artista estuvo con ella hasta el fin de sus días, acompañándola en esa maldita enfermedad que se la llevó en 2006.



Desde entonces, la vida del maestro ha sido una montaña rusa, pero parece que ahora ha encontrado la estabilidad al lado de su mujer, Ana María Aldón. Los dos forman un tándem perfecto, se respetan y se admiran y viven de lo más felices, pero la sombra de una crisis sentimental en su matrimonio ha sido protagonistas estas últimas semanas dejando la duda en el aire.



Aunque ambos han desmentido estas informaciones, ya sabemos que el torero es muy poco dado a hablar públicamente sobre sus sentimientos y mucho menos sobre su vida privada. Y es que todo comienza porque parece que al diestro no le gusta que su mujer sea colaboradora de Viva la vida, ya que eso implica que su apellido salga de nuevo a la palestra mediática.



Hoy, el diestro cumple 67 años y lo hace por todo alto. Aunque no pueda realizar una fiesta como a él le gusta, con todos sus seres queridos, estamos completamente seguros de que se rodeará de sus hijos y familiares más cercanos para soplar las velas y decir adiós a un año en el que su nombre ha recorrido todos los platós de televisión de la forma más positiva que nunca habíamos visto.



Aún así, José Ortega Cano vive uno de los momentos más bonitos de su vida, rodeado de los suyos, sobre todo de su hijo pequeño, el torero se encuentra de lo más feliz. Enamorado y con una estabilidad familiar que hacía tiempo no gozaba... es por eso que este cumpleaños, a pesar de las informaciones que apuntan que está pasando una crisis con Ana, será uno de los más especiales de su vida.