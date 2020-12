Olimpia de Gorosito, semifinalista tras ganar por penaltis clásico paraguayo

Ángel Cardozo (i) de Cerro disputa un balón con Richard Ortiz (c) y Braian Ojeda de Olimpia hoy, en un partido de los cuartos de final del torneo Clausura entre Cerro Porteño y Club Olimpia en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 22 dic (EFE).- El Olimpia, dirigido por el argentino Néstor Gorosito, es el segundo semifinalista del torneo Clausura paraguayo al vencer este martes por penaltis (4-1) al Cerro Porteño luego de que el partido de cuartos de final terminara igualado a un gol.

La estrella de la tanda fue su portero Alfredo Aguilar al atajar el primer disparo, de Nelson Haedo Valdez, y el tercero, de Enzo Giménez, mientras que los uruguayos Alejandro Silva y Diego Polenta y los paraguayos Néstor Camacho e Iván Torres fueron cien por cien efectivos para el Olimpia.

En los 90 minutos reglamentarios del "superclásico" local, Jorge "Pollo" Recalde adelantó a Olimpia (m.9) al empujar en carrera el balón ante la salida del portero uruguayo Rodrigo Muñoz tras un centro de cabeza de Richard Ortiz.

La respuesta azulgrana no se hizo esperar y Enzo Giménez (m.14) puso la igualdad con un remate cruzado de derecha tras resolver una jugada colectiva previa al buscapié lanzado a espaldas de una adelantada defensa olimpista.

Desde ese momento, el partido, disputado en el Defensores del Chaco, el estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, fue de poder a poder cada vez que el Olimpia lograba filtra el muro azulgrana de la zona media.

A la vuelta del descanso, los de Gorosito salieron del encierro con el experimentado goleador Roque Santa Cruz y Jorge Recalde como abanderados de la avanzada, mientras el Cerro, campeón del Apertura, trataba de retomar el protagonismo de la primera mitad.

La retirada de Recalde (m.72) por lesión y la expulsión del lateral Luis de la Cruz (m.66) por un pisotón impactaron en el rendimiento del "Rey de Copas", aunque los de Francisco Arce ya no pudieron retomar el control de las acciones.

Producto del juego brusco que ya imperaba entonces motivó también la salida del lateral azulgrana Alberto Espínola, con lo que ninguno de los equipos se animó a esas alturas a arriesgar una definición que no fuera por la tanda de penaltis.

"Hemos logrado un triunfo muy importante y lo que necesitamos es tiempo para trabajar", manifestó Gorosito en rueda de prensa tras el partido al tiempo de resaltar que han conseguido clasificar ante un rival con un técnico que lleva un año de trabajo frente los 25 días que él cuenta al frente de Olimpia.

Es el primer clásico ganado por Gorosito en el fútbol local luego de la derrota (1-0) sufrida poco después de su llegada, el pasado día 4, en partido de la fase de clasificación del Clausura.

El Decano se enfrentará el domingo a Sol de América, que en otro partido disputado este martes derrotó 1-0 al Nacional, mientras que la otra semifinal surgirá de los otros dos choques de cuartos de este miércoles: 12 de Octubre-Guaireña y Libertad-Guaraní.