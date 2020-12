Murthy muestra su apoyo a Javi Gracia

El técnico del Valencia, Javi Gracia, durante un partido de esta temporada. EFE / Ramón/Archivo.

Valencia, 23 dic (EFE).- El presidente del Valencia ha lanzado un mensaje de apoyo por su trabajo a Javi Gracia, entrenador del equipo con el que ha hablado en la ciudad deportiva de Paterna, así como a toda la plantilla por su lucha para "dar muchas alegría todos los aficionados".

Este mensaje de apoyo ha llegado días después de que el entrenador del Valencia hubiera reiterado que no había mantenido contactos con el presidente en las últimas fechas sobre la situación del equipo o los posibles movimientos de entradas y salidas de la plantilla en el próximo mercado de invierno.

En el mensaje de Murthy, difundido por el club tras un acto conjunto con el Banco de Alimentos con motivo de la Navidad y en el que se ha producido un reparto de comida entre personas necesitadas, se señala que la línea de trabajo de los futbolistas y el cuerpo técnico es buena en el día a día y el presidente ha mostrado su convencimiento en que plasmar ese trabajo en resultados es una cuestión de tiempo.

"Es momento de trabajar, de confiar y de exigirse para consolidar una buena dinámica, algo especialmente importante en una temporada en la que no hay grandes diferencias en la tabla de clasificación, en la que todo está muy igualado y encadenar dos o tres resultados positivos puede ser muy importante", agregó.

"Somos conscientes de que no estamos donde nos gustaría estar, algunos puntos se nos han escapado, pero seguimos trabajando y mejorando para conseguir los tres puntos, que pueden hacer una gran diferencia. Ahora, más que nunca, es el momento de dar todo nuestro apoyo a este equipo, que está luchando y está peleando", agregó el presidente del club de Mestalla. EFE

ag/sab