Monedas suben por pedido de Trump de aumentar estímulo: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno y el colombiano se están fortaleciendo a medida que las materias primas reducen las pérdidas de esta semana en medio de una menor liquidez debido a las festividades. El llamado del presidente de Estados Unidos para aumentar la ayuda frente al coronavirus debilitó al dólar.

El peso chileno avanzó 0,5%, en línea con la mayoría de sus pares de mercados emergentes, reanudando la tendencia a la apreciación que inició en octubre y acercándose a probar el nivel de 710 por dólar.

Las minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central de Chile publicadas hoy no aportaron ningún elemento nuevo al debate sobre las tasas. Los funcionarios dijeron que las noticias económicas recientes no han sido alentadoras debido a las nuevas restricciones impuestas en Santiago para contener la propagación del coronavirus.

Los retiros anticipados de ahorros de pensiones aumentaron el gasto de los consumidores, pero el crecimiento de 2021 será liderado por la disminución de los casos de covid-19. La curva de Cámara ha registrado muy pocos cambios durante la sesión después de caer entre 3 y 14 puntos base en las últimas cinco sesiones.

El peso colombiano repunta 0,1%, menos que sus pares, a medida que el petróleo sube levemente en Londres. Colombia tiene una agenda con pocos eventos en lo que queda del año y solo se publicarán datos de empleo el 30 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está exigiendo a los legisladores que aumenten el monto de los pagos de estímulo para la mayoría de los estadounidenses de US$600 a US$2.000, solo un día después de que el Congreso aprobara el paquete bipartidista de US$900.000 millones después de meses de intenso debate.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acogió el llamado de Trump a proporcionar pagos de estímulo individuales más grandes y dijo que la Cámara intentaría aprobar esta medida adicional el jueves durante una sesión proforma.

Los futuros de S&P están subiendo 0,2% y las materias primas también registran un avance, allanando el camino para una leve recuperación de las monedas de los mercados emergentes.

Hoy se publicará una serie de datos de la actividad económica de EE.UU., tales como los pedidos de bienes duraderos, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. No obstante, ninguno de ellos ha sido un catalizador significativo del mercado últimamente.

