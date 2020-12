Más buques esperan tras extenderse paro de aceiteras argentinas

(Bloomberg) -- El paro que ha afectado a la industria de la soja en Argentina continuará durante las festividades de Navidad, lo que retrasará aún más a los 170 barcos que actualmente esperan en los puertos.

Las aceiteras de soja en las plantas de exportación acordaron extender un paro por salarios durante la temporada navideña, según un comunicado en el sitio web del grupo sindical Federación Aceitera. La huelga, que se ha prolongado durante 15 días, ha retrasado los envíos del principal exportador del mundo de productos de soja, lo que ha provocado un repunte en los futuros de Chicago.

Hay más de 170 barcos esperando para cargar y descargar en los puertos argentinos de Bahía Blanca, Necochea-Quequen y Gran Rosario, dijo Andrés Alcaraz, gerente de comunicaciones del grupo exportador Ciara-Cec. Los retrasos han significado pérdidas de US$1.700 millones para los exportadores, además de los costos directamente relacionados con el paro, agregó.

El paro argentino ha generado preocupación en relación al suministro de soja en un momento de alta demanda a nivel global, lo que ha provocado que los precios de las semillas oleaginosas superen los US$12 el bushel, su máximo de seis años. Los precios del aceite de soja también alcanzaron el nivel más alto desde 2014, mientras que los futuros de la harina están en un máximo de cuatro años.

Los precios se han incrementado debido a la especulación de que los comerciantes necesitarán recurrir a suministros estadounidenses para cumplir con sus necesidades contractuales. Bunge Ltd. se negó a comentar sobre cómo está satisfaciendo la demanda de los clientes, mientras que Cofco International Ltd. no pudo comentar el asunto de inmediato. Archer-Daniels-Midland Co. y Cargill Inc. no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios.

Los paros podrían terminar afectando el suministro de trigo a Brasil, que importa la mayoría de su demanda de su vecino. Por ahora, los molineros brasileños se encuentran bien abastecidos ya que la nación acaba de completar su cosecha nacional y solo unos pocos molinos importan trigo argentino en esta época del año, aseguró Rubens Barbosa, director del grupo industrial Abitrigo.

“Si el paro no se resuelve en las próximas semanas, algunas plantas podrían verse afectadas”, agregó Barbosa en una entrevista telefónica. Brasil también puede importar 750.000 toneladas de trigo libres de impuestos de países fuera del bloque Mercosur hasta noviembre, agregó. Las alternativas al grano argentino suelen ser Estados Unidos, Rusia y Canadá.

Nota Original:Argentine Ship Lineup Swells as Soybean Crushers Extend Strike

©2020 Bloomberg L.P.