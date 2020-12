María José Campanario la vuelve a liar hablando públicamente de quien no debe

01/10/2018 María José Campanario ha dejado plantada a la Asociación de Fibromialgia que esperaba su asistencia al encuentro que la fundación ha organizado en apoyo de los enfermos y uno de los ponentes, ha lamentado su ausencia con enfado: "Imagino que hoy estará en Jerez, paseando por la feria en lugar de apoyar a estas personas". Este feo será siempre recordado por esta asociación que pretendía condecorar a la odontóloga con una placa honorífica que han tenido que cancelar según nos ha explicado Carmen, la presidenta de la fundación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



María José Campanario lo ha vuelto a hacer. El insomnio le ha pasado de nuevo factura y ha hecho un directo por redes sociales hablando de los aspectos más íntimos de su vida y cómo no, ha vuelto a cargar contra los periodistas y los programas de corazón que han hablado de ella en algunos momentos de su vida.



"Mi matrimonio se basa en que cada uno tiene su espacio y luego tienen uno en común. Él tiene su mundo, que son los toros y yo la odontología y luego tenemos un espacio en común en el que nos reímos muchos después de 20 años. Yo tengo amigos, mi marido tiene amigas y vamos por separado a cenar como puedes salir tú" empezaba diciendo la mujer del torero.



Pero María José Campanario ha dejado claro que las últimas fotografías que salieron de ella con una persona, se trataba de un amigo: "Las últimas fotos con dos amigos míos que son pareja y me quedo a dormir en su casa y la historia que se inventan es que me he ido con un hombre. Es todo tan manipulable".



Pero la bomba de todas las bombas es cuando dice: "Tenemos la suerte de tener unos hijos maravillosos, los tres" incluyendo de lleno a la hija de Belén Esteban, la cual no ve. Unas declaraciones que sin duda han dado de qué hablar y Lydia Lozano ha sido la primera en hablar públicamente de ello.



La colaboradora no entiende cómo tiene valor de incluir a la hija de Belén Esteban cuando no la ve y su padre, Jesús de Ubrique, no se preocupa por ella. Por suerte, la princesa del pueblo no está en plató y no ha podido comentar estas palabras de la mujer de su expareja... pero pronto responderá públicamente como siempre ha hecho.