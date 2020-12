Maduro teme que nueva cepa del coronavirus ingrese a Venezuela desde Colombia

Fotografía cedida por prensa Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/PRENSA MIRAFLORES/Archivo

Caracas, 22 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que teme que la nueva cepa del coronavirus que apareció en Reino Unido pueda ingresar a la nación caribeña a través de su vecina Colombia, con quien comparte más de 2.000 kilómetros de frontera.

"Ese virus del Reino Unido no ha llegado a Venezuela y vamos a hacer todo lo posible para que no entre, pero ustedes saben que hay una frontera con Colombia (...), nos puede entrar por Colombia, por la frontera, el virus del Reino Unido", dijo Maduro durante un acto con policías transmitido por la televisión pública VTV.

"Tenemos que cuidarnos de Colombia, porque de ahí viene todo el mal que le entra a Venezuela, de la oligarquía colombiana", añadió el mandatario.

Asimismo, Maduro aseguró, citando un estudio científico del que no ofreció mayores datos, que la nueva mutación del virus SARS-COV-2, que causa la covid-19, "se pega (contagia) más rápido" y "es más virulento".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que no existen evidencias de que la nueva cepa cause infecciones más graves o anule las pruebas de diagnóstico y vacunas disponibles, aunque admitió que parece tratarse de una mutación más contagiosa.

PREPARARSE

"Tenemos que prepararnos", insistió Maduro, al tiempo que pidió a la ministra de Interior, Carmen Meléndez, que explique al país "de forma científica" los problemas de salud que podría causar la nueva mutación del coronavirus.

A finales de mayo pasado, Maduro acusó al Gobierno de Iván Duque por la presunta "infección intencional" de miles de venezolanos que retornaban a su país por la crisis que provocó la pandemia en Colombia y otras naciones de la región.

Entonces, el Gobierno venezolano denunció que un buen número de estos retornados lo hicieron a través de pasos ilegales, sin guardar cuarentena y sin someterse a pruebas para descartar el contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, una situación que elevó número de casos en el país.

"Siguen llegando, huyendo del hambre de Colombia, de la necesidad, de la persecución, de la xenofobia de Iván Duque", prosiguió el líder venezolano.

CASI 111.000 CONTAGIOS

Maduro también informó que en las últimas 24 horas se detectaron 315 nuevos contagios del SARS-CoV-2 en Venezuela, por cuanto los casos totales se elevaron hasta los 110.828.

De igual forma, indicó que 13 de los casos reportados este martes son de origen "importado", como llama su Gobierno a los de migrantes que retornan contagiados al país.

Además, Maduro reportó que otros 4 venezolanos fallecieron por causas relacionadas con la covid-19, un número que eleva a 997 el total de muertes por esta enfermedad en el país caribeño.