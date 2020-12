Líbano.- Hariri habla de "claras complicaciones" y descarta un acuerdo para formar Gobierno antes de fin de año

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri, ha apuntado este miércoles a "claras complicaciones" en el proceso para la formación del nuevo Gobierno y ha descartado que vaya a haber un acuerdo antes de final de año, después de un nuevo encuentro con el presidente, Michel Aoun, para abordar la situación.



"Esperaba que hubiera Gobierno antes de las vacaciones, pero aún hay claras complicaciones", ha señalado. "No pararé hasta que forme un Ejecutivo, la confianza debe recuperarse", ha manifestado, antes de advertir de que "no queda tiempo" y de que "el país está colapsando rápidamente".



"Que nadie os diga que no podemos detener el colapso, pero necesitamos un Gobierno de especialistas para detenerlo", ha dicho, en un mensaje a la población. "Seguiré insistiendo en un Gobierno de especialistas y el presidente también lo quiere", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que el Ejecutivo "debe formarse después de Año Nuevo".



Así, Hariri ha pedido "modestia" y "hacer sacrificios por Líbano", al tiempo que ha incidido en la necesidad de "pensar en los ciudadanos y los afectados por la explosión" del 4 de agosto en el puerto de la capital, Beirut, que dejó más de 200 muertos, miles de heridos y unos devastadores daños económicos.



Por su parte, la Presidencia ha confirmado que "no se ha logrado un acuerdo final durante la reunión", según ha informado el portal libanés de noticias Naharnet. "Se ha decidido continuar las consultas en futuras reuniones", ha añadido, sin dar más detalles al respecto.



Hariri fue designado para la tarea en octubre, cerca de un año después de dimitir del cargo en medio de otra oleada de movilizaciones populares contra su Ejecutivo a causa de la mala situación económica del país.



La designación, recibida con malestar por la población, llegó ante la falta de acuerdo sobre otro candidato a raíz de la dimisión del primer ministro, Hasán Diab, quien se encuentra en funciones hasta la formación del nuevo Ejecutivo.



AUDITORÍA DEL BANCO CENTRAL



En otro orden de cosas, el ministro de Finanzas en funciones, Ghazi Uazni, ha confirmado que Beirut retomará los contactos con la consultoría Alvarez&Marsal de cara al "reinicio" de la auditoría de las cuentas del Banco Central y "todas las instituciones públicas", tal y como ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.



El Parlamento de Líbano aprobó el lunes un proyecto de ley que suspende las leyes sobre secreto bancario para permitir una auditoría del Banco Central, una de las principales demandas de los donantes internacionales para entregar ayuda al país a raíz de las explosiones en Beirut.



La suspensión de estas leyes estará en vigor durante un año, tras la decisión del Parlamento en noviembre a favor de retirar los obstáculos que impedían una auditoría del Banco Central y otras instituciones.



La Asamblea Nacional ya se pronunció el 27 de noviembre a favor de una auditoría de todas las cuentas públicas, lo que incluye al Banco Central y este mismo lunes el presidente del Parlamento, Nabih Berri, destacó que "todas las instituciones del Estado (...) serán sometidas a una auditoría jurídica y contable".



El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Francia son algunos de los donantes que han exigido la auditoría como parte de un paquete de reformas destinado a autorizar la entrega de ayuda tras las explosiones.



Sin embargo, el Banco Central ha citado cláusulas como la Ley de Secreto Bancario para no publicar parte de la información necesaria. En este sentido, la consultoría Alvarez&Marsal, encargada en un primer momento de la auditoría, dio marcha atrás debido a esta decisión del organismo.