Las víctimas de la masacre salvadoreña de El Mozote respaldan a sus abogados

Una mujer asiste a la conmemoración del 39 aniversario de la masacre de El Mozote, el 12 de diciembre del 2020, en Arambala (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 23 dic (EFE).- Los sobrevivientes de la masacre salvadoreña de El Mozote en 1981 respaldaron este miércoles a los abogados que los representan en el proceso penal ante los señalamientos del presidente Nayib Bukele de que supuestamente utilizan la causa para beneficiarse económicamente.

"Rechazamos cualquier señalamiento de manipulación contra nuestros abogados, quienes realizan su trabajo de derechos humanos en permanente consulta y coordinación con las víctimas", señaló en un comunicado de prensa la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem), que aglutina a sobrevivientes.

También agradecieron "su acompañamiento decidido, pese a las agresiones y ataques que esta labor les acarrea".

El mandatario se presentó el pasado 17 de diciembre en la zona de la masacre, en el noreste salvadoreño, para anunciar apoyos a la comunidad y acusar a Gobiernos anteriores y a los defensores de derechos humanos que acompañan a los sobrevivientes de lucrarse con el caso, sin presentar pruebas.

Bukele criticó directamente al abogado y exprocurador de Derechos Humanos David Morales, quien representa a las víctimas en proceso penal que enfrentan más de una docena de mandos militares retirados.

En septiembre pasado, el mandatario también había señalado a las organizaciones humanitarias Cristosal y Tutela Legal "María Julia Hernández" de ser "fachada" de un partido opositor.

Este señalamiento se dio cuando el mandatario respaldó el bloqueo del Ejército a una serie de inspecciones de archivos militares para localizar documentos relacionados con la matanza.

La Apdhem llamó al Ejecutivo a que "el proceso de reparaciones continúe hasta su total cumplimiento", como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia contra el Estado salvadoreño.

José Cruz Vigil, sobreviviente de la masacre, señaló en una conferencia virtual que las víctimas no se encuentran en una campaña política, sino que "la lucha la traemos desde hace tiempo atrás".

"Desde 1992 hemos venido en esta lucha sin importar quién esté en el poder" y "no estamos vinculados a ningún partido, no le estamos haciendo campaña a ningún partido en contra ni a favor", indicó.

MÁS ORGANIZACIONES RESPALDAN A SOBREVIVIENTES

Una veintena de organizaciones humanitarias mostraron hoy su respaldo a los sobrevivientes de la masacre, criticaron la exclusión de la Apdhem del evento organizado la semana pasada por el presidente y la participación de personas supuestamente ligadas al partido oficialista Nuevas Ideas (NI), dirigido por un primo de Bukele.

Irene Gómez, de Cristosal, expresó su apoyo a la Apdhem y señaló que el Gobierno de Bukele ha roto el diálogo con los representantes de las víctimas.

"Lamentamos que se ha roto el diálogo con los liderazgos comunitarios para el proceso de reparación sostenido desde hace varios gobiernos desde 2012, incluido el actual, pero lo que se ha visto es que se ha reducido a un intercambio con personas afines a su propio partido político", agregó.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños. EFE

