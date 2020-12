La principal ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, cazada sin mascarilla

EFE/EPA/FRASER BREMNER/ SCOTTISH DAILY MAIL/Archivo

Edimburgo (Reino Unido), 23 dic (EFE). La principal ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, infringió las reglas para contener el coronavirus al hablar sin mascarilla con tres personas en un espacio cerrado durante un funeral en Edimburgo el pasado viernes, según unas fotos que publica este miércoles el diario "The Scottish Sun".

Sturgeon se disculpó, en el mismo periódico, al resaltar que "fue un estúpido error y estoy realmente arrepentida".

"No voy a ofrecer ninguna excusa, me equivoqué", reflexionó la política nacionalista escocesa, que defiende "la importancia de llevar máscarilla cada día" durante ruedas de prensa diarias.

En la fotografía, portada del "The Scottish Sun", se puede ver a la principal ministra levantada de su mesa, y charlando con tres personas en la lejanía, en las instalaciones de un restaurante con motivo de un funeral, incumpliendo así las reglas.

En Escocia se obliga desde el pasado 14 de septiembre a "llevar mascarilla en ciertos lugares cerrados", comercios y hostelería, en "pubs" y restaurantes mientras que no se esté consumiendo.

No llevarla se penaliza con una multa de 60 libras (66 euros).

El director de Coordinación escocés de la pandemia, Jason Leitch, compareció esta mañana en Sky News en defensa de la principal ministra al resaltar que ella "estaba abandonando el lugar, sin mascarilla, cuando unas señoras quisieron hablar con ella, regresó, olvidando al volver, ponérsela".

El ministro de Justicia escocés, Humza Yousaf, expresó su apoyo en la red social Twitter a su jefa de Gobierno quien "ha estado al frente de la pandemia durante los últimos 9 meses" disculpándola "por un pequeño lapsus" que espera que "la gente sea capaz de perdonarla y seguir adelante".

Sturgeon y su Gobierno cuentan con la aprobación de la ciudadanía escocesa por su gestión de la crisis pandémica, según una reciente encuesta de IPSOS MORI, que eleva al 74 % el nivel de respaldo de la población.