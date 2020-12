La NBA confirma vuelta al mercado chino y estudia competir en el extranjero

Un tuit en octubre del 2019 del entonces gerente general de Houston, Daryl Morey (imagen), que mostraba su apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong provocó importantes consecuencias.EFE/Marcelino Benito/Archivo

Nueva York, 22 dic (EFE).- La NBA confirmó este martes que la doble cartelera de la jornada inaugural de la temporada 2020-21 se trasmite completa en China, a través de Tencent, un socio de la liga, y que ya se trabaja en los escenarios que permitan volver a competir en el extranjero a partir de la temporada 2021-22.

El comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, dijo que ya se trabaja en los escenarios que equipos de la liga puedan volver a competir en Europa y China, cuando se haya podido superar la pandemia del coronavirus.

Esta temporada, excepto el posible regreso de los Raptors de Toronto a Canadá, algo que no sucederá antes de marzo como muy pronto, es el único movimiento que se puede dar con relación a la competición en el extranjero.

Normalmente, la NBA ha jugado partidos de pretemporada en China y lleva algunos partidos de temporada regular a México y Europa. Los planes de esta temporada exigían un encuentro en París, aunque la pandemia obligó a posponerlos.

"Anticipamos que una vez que sea saludable y seguro poder hacer eso, regresaremos a un calendario de partidos internacionales de pretemporada y temporada regular", comentó Tatum en una video conferencia con periodistas internacionales.

Los partidos de la NBA estuvieron disponibles en Tencent la temporada pasada incluso mientras la liga y el gobierno chino trabajaban en una relación muy tensa.

Un tuit en octubre del 2019 del entonces gerente general de Houston, Daryl Morey, que mostraba su apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong provocó importantes consecuencias.

El mayor fue la eliminación de los partidos de la NBA en el canal de televisión estatal de China CCTV que no muestra ningún partido de la NBA durante un año completo.

CCTV volvió a poner a la NBA en su lista de canales para los dos últimos partidos de las Finales de la NBA, que se disputaron el pasado octubre.

El comisionado Adam Silver dijo en el receso del Juego de Estrellas en febrero pasado que los problemas de la liga con China conducirían quizás hasta los 400 millones en ingresos perdidos, y eso fue antes de que la pandemia golpeara y generara aún más perdidas en toda la liga, hasta llegar a más de 1.600 millones de dólares.

"No hay duda de que tenemos una larga historia en China, una historia de más de 40 años haciendo negocios en China, y que seguimos comprometidos con el intercambio de persona a persona con los cientos de millones de fanáticos que tenemos allí", destacó Tatum. "Jugar partidos globales ha sido y seguirá siendo una parte importante de cómo nos relacionamos con nuestros aficionados en China y también en otras partes del mundo".

Los comentarios de Tatum se produjeron el día en que la NBA reveló el desglose de su lista de jugadores internacionales para esta temporada; 107 de estos jugadores de 41 países formaron las listas de la noche inaugural, incluido un récord de 17 jugadores canadienses y un récord de 14 jugadores africanos.

"No se trata simplemente de la cantidad de jugadores, sino de la calidad", subrayó Tatum. "Estos son algunos de los mejores jugadores que hay actualmente en el deporte del baloncesto mundial".

Esa lista incluye al dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), el base-escolta esloveno Luka Doncic (Dallas), el pívot serbio Nikola Jokic (Denver) y los cameruneses, el ala-pívot Pascal Siakam (Toronto) y el pívot Joel Embiid (Filadelfia).

La temporada regular de la NBA está programada para mediados de mayo, y los playoffs van del 22 de mayo al 22 de julio. Eso ha generado muchas especulaciones sobre la posibilidad de que los jugadores de la NBA que no disputen las finales puedan estar Tokio 2021, la Olimpiada que comienza el próximo 23 de julio.

Hay 24 naciones, entre ellas Grecia, Canadá, Serbia y Eslovenia, programadas para competir a partir de finales de junio por los últimos cuatro puestos en el torneo olímpico masculino. Japón, Estados Unidos, Argentina, Irán, Nigeria, Francia, España y Australia ya se han clasificado.

Tatum dijo que la NBA está trabajando en estrecha colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI) y FIBA, el organismo rector mundial del deporte, para garantizar que haya "el mejor calendario posible para todos los involucrados".

Y es posible que la finalización de las listas olímpicas se retrase para permitir que los jugadores de la NBA tengan el máximo tiempo antes de tomar decisiones sobre si jugar o no.

"Tengo la expectativa de que nuestra federación, FIBA, junto con el COI, también trabaje con nosotros en posibles adaptaciones, incluso en términos de cuándo deberían enviarse las listas, reconociendo que tendrán que ser más flexibles y trabaje con nosotros dada la incertidumbre que existe en torno al virus", comentó Silver a principios de esta semana.