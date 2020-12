Jefe de VW dice que Apple podría convertirse en rival importante

Herbert Diess

(Bloomberg) -- El líder ejecutivo de Volkswagen AG, Herbert Diess, dijo que los gigantes tecnológicos con abundante efectivo disponible que entran en la industria automotriz representan un desafío mucho mayor para el fabricante alemán que competidores tradicionales como Toyota Motor Corp.

“Estamos deseosos de que lleguen nuevos competidores, que sin duda acelerarán el cambio en nuestra industria, y traerán nuevas habilidades”, dijo Diess en una publicación en su perfil de LinkedIn cuando se le preguntó sobre informaciones de que Apple Inc. está desarrollando un automóvil autónomo. “La valoración increíble y el acceso prácticamente ilimitado a los recursos nos infunden mucho respeto”.

Diess, de 62 años de edad, recibió el respaldo del consejo de supervisión de VW en una votación de confianza este mes para agilizar el conglomerado industrial después de que las disputas internas atemorizaran a los inversores. VW se enfrenta a un año crítico en 2021 para intensificar su impulso en los autos eléctricos con nuevos modelos como el SUV compacto ID.4 y una versión más espaciosa del Porsche Taycan.

Diess expuso un plan durante una reunión interna la semana pasada para enfrentar la enorme planta de VW en Wolfsburg contra la fábrica en construcción de Tesla Inc. en las afueras de Berlín. La nueva planta del fabricante de automóviles eléctricos en Gruenheide intensificará la competencia por ingenieros, trabajadores y clientes en el territorio de VW.

“Ya lo dije antes: la compañía más valiosa del mundo volverá a ser una compañía de movilidad”, dijo Diess. “Podría ser Tesla, Apple o Volkswagen”.

