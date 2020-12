Israel.- Netanyahu y Gantz no pactan los Presupuestos e Israel se encamina a sus cuartas elecciones en dos años

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Israel se ha disuelto en la media noche de este martes después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el líder de la oposición y ministro de Defensa, Benny Gantz, no lograran alcanzar un acuerdo en relación a los Presupuestos de 2020, por lo que el país se encamina a nuevas elecciones el próximo 23 de marzo, las cuartas en dos años.



La sesión de este martes se produce después de que la Knesset lograra alcanzar un acuerdo para prorrogar la red de seguridad financiera en 2021 ante la ausencia de un pacto sobre los Presupuestos, a escasas horas de que venciera su plazo legal, lo que permitiría a las autoridades mantener activos los servicios del sistema sanitario, en medio de la pandemia de coronavirus.



Netanyahu ha señalado a "las luchas internas" dentro del partido opositor Azul y Blanco como las responsables de no haber podido lograr este acuerdo, mientras que desde la oposición Gantz ha cuestionado la legitimidad del primer ministro israelí recordando sus problemas con la justicia.



"Un hombre bajo tres acusaciones está arrastrando a Israel a las elecciones por cuarta vez", ha dicho Gantz, informa el diario 'The Jerusalem Post'.



El proyecto de ley, admitido a trámite el lunes, contemplaba aplazar del 23 al 31 de diciembre la fecha límite para la aprobación de los Presupuestos de 2020, aunque con el rechazo por un estrecho margen --49 frente a 47 legisladores--, la Knesset se ha disuelto en la medianoche de este martes, cuando ha vencido el plazo.



Las discusiones sobre los Presupuestos tienen lugar en el marco de las tensiones en el seno del Gobierno de unidad, que vio la luz en abril después de que Gantz decidiera por sorpresa dar marcha atrás en su promesa electoral de no coaligarse con Netanyahu bajo el argumento de evitar nuevas elecciones.



El acuerdo contempla que Gantz ocupe la cartera de Defensa y sea viceprimer ministro durante los 18 meses en los que Netanyahu seguirá como primer ministro, momento en el que pasará a sustituirle al frente del Ejecutivo israelí, una decisión que fracturó Azul y Blanco y provocó la salida de varios partidos de la coalición opositora.