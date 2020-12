Irving y Durant se exhiben ante los Warriors; los Clippers fueron mejores que los Lakers

Kevin Durant (c), de los Nets, defiende durante el partido contra los Warriors. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Houston (EE.UU.), 23 dic (EFE).- La jornada inaugural de la temporada 2020-21 dejó a los primeros protagonistas, con el base Kyrie Irving y el alero Kevin Durant imparables al frente de los Nets de Brooklyn, y Paul George y Kawhi Leonard, como figuras dominantes de Los Angeles Clippers.

Irving y Durant se encargaron de liderar la exhibición que los Nets dieron ante los Warriors de Golden State a los que vencieron por paliza de 125-99.

El base All-Star acabó líder encestador al lograr 26 puntos y cuatro asistencias que permitieron al exestrella canadiense Steve Nash debutar con una gran victoria como entrenador de la NBA.

Además, los Nets cortaron una racha de siete derrotas consecutivas en los partidos de apertura de temporada y tienen marca de 1-0 por primera vez desde el 3 de noviembre del 2012, su primer juego disputado en el Barclays Center después de mudarse de Nueva Jersey.

Durant, que no jugaba un partido desde junio del 2019, cuando todavía estaba con los Warriors en el quinto partido de las Finales de la NBA, donde se lesionó de gravedad, lució como en sus mejores momentos y aportó 22 puntos, con 7 de 7 desde la línea de personal, además de capturar cinco rebotes, repartió tres asistencias y recuperó tres balones en 25 minutos de acción.

Junto a Durant e Irving, que también capturó cuatro rebotes y repartió cinco asistencias, el base-escolta, Caris LeVert, que salió de reserva, surgió como el sexto jugador de los Nets al aportar 20 puntos, que ayudaron al equipo de Brooklyn llegar a tener hasta 38 tantos de ventaja.

Se espera que los Nets compitan por el título de la Conferencia Este después de que finalmente Durant e Irving estén juntos en la cancha y usaron el primer partido de la temporada corta de 72 encuentros para demostrar que están listos para lograr tal objetivo.

El base Stephen Curry, que también regresó tras perderse toda la pasada temporada, aportó un doble-doble de 20 puntos y 10 asistencias como líder de los Warriors, un equipo que no se parece en nada al que ganó dos títulos en las tres temporadas en las que Durant estuvo con la franquicia de Golden State.

Durant, que firmó como agente libre con los Nets, hizo sus primeros tres tiros, uno de triple y otro con falta, y superó los 10 tantos en menos de cinco minutos. Solamente Irving, quien encestó tres triples y anotó 17 puntos en nueve minutos y medio del primer cuarto, cuando los Nets lideraban hasta por 21, superó su eficacia.

La noticia positiva para los Warriors fue ver el debut del pívot novato, el adolescente James Wiseman, seleccionado con el número dos en el pasado sorteo universitario y respondió con 19 puntos y seis rebotes.

La combinación de George y Leonard junto con el debutante pívot congoleño español Serge Ibaka fue la clave que permitió a Los Angeles Clippers vencer por 109-116 a sus vecinos de los Lakers.

Antes de iniciarse el partido, los Lakers recibieron sus anillos de campeones, el decimoséptimo en la historia del equipo, pero nada más comenzar el juego los Clippers no quisieron que la celebración continuase en el Staples Center.

George, que aseguró su continuidad con los Clippers por los próximos cinco años, comenzó a dar su mejor versión encestadora y llegó a los 33 puntos, incluidos cinco triples, además de capturar seis rebotes y repartir tres asistencias.

El jugador franquicia acertó 13 de 18 tiros de campo en un primer partido sobresaliente desde que acordó agregar cuatro años y 190 millones de dólares a su contrato con los Clippers, quienes han derrotado a los Lakers en el primer partido de la temporada por segundo año consecutivo y ganaron en el debut del entrenador Tyronn Lue, que sustituyó a Doc Rivers.

El colapso en las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Nuggets de Denver, llevó a la partida de Rivers, y Lue se trasladó al banco para hacerse cargo de un equipo repleto de estrellas con varias incorporaciones nuevas.

Leonard también mantuvo su condición de jugador franquicia y se olvidó de los comentarios sobre sus dudas de seguir con los Clippers al anotar otros 26 puntos que aseguraron la victoria e Ibaka logró 15 tantos.

El alero estrella LeBron James anotó 22 puntos y el pívot Anthony Davis 18 para los Lakers solo 72 días después de que triunfasen en las Finales de la NBA contra los Heat de Miami, en la burbuja de Orlando.