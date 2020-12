Honduras añade cerca de 400 casos de coronavirus y totaliza 117.588 contagios

En su informe diario, el organismo hondureño indicó que de 1.142 nuevas pruebas de laboratorio PCR procesadas, 398 dieron positivo.EFE/Jose Valle/Archivo

Tegucigalpa, 22 dic (EFE).- Honduras registró este martes 398 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y doce muertes por la covid-19 hasta totalizar 117.588 contagios y 3.046 fallecidos, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

En su informe diario, el organismo hondureño indicó que de 1.142 nuevas pruebas de laboratorio PCR procesadas, 398 dieron positivo.

El Sinager también registró hoy 596 personas hospitalizadas, de las que 453 presentan un cuadro estable, 123 graves y 20 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

Los pacientes recuperados ascendieron hoy a 54.446 con 142 nuevos casos, señaló el organismo sanitario, que de nuevo recordó que las personas que no tienen necesidad de salir de su casa no lo hagan y sigan cumpliendo con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

La pandemia de la mortal enfermedad sigue en alza y, según fuentes médicas, los contagios podrían aumentar con las celebraciones decembrinas en el país centroamericano, que mantiene una alerta roja (emergencia) por los daños severos que dejaron en noviembre pasado las tormentas tropicales Iota y Eta.

Más de 3,5 millones de personas resultaron afectadas por los fenómenos naturales, que dejaron cerca de un centenar de muertos en Honduras y severos daños en todo tipo de infraestructura y cultivos agrícolas, según cifras oficiales.

POBLACIÓN TEME A PRUEBAS DE HISOPADO

Las pruebas de laboratorio siguen siendo bajas en el país, que necesita tener un recuento de al menos 3.000 cada día, para tener un mejor panorama sobre la expansión de la enfermedad, según fuentes médicas de hospitales públicos.

La jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, dijo hoy a periodistas que en el país no se procesan 3.000 pruebas PCR diarias porque la población teme hacerse el hisopado.

"La ciudadanía evita el hisopado por ser tedioso y doloroso", subrayó Pavón, quien indicó que la ciudadanía prefiere hacerse test rápidos de coronavirus.

Señaló que la Secretaría de Salud ha realizado su "mayor esfuerzo" para hacer pruebas PCR a más personas, pero la población "no quiere hacerse las misma".

“Hemos repartido más de 100.000 pruebas a todas las regiones, casi prácticamente le pasamos esa obligación a cada región sanitaria para que tomara las muestras porque ya eso no depende del laboratorio”, explicó.

Pavón aseguró que las autoridades sanitarias no van "a descansar, pero aquí el problema es que hay que andar buscando pacientes, rogándoles porque andan afanados comprando".

Lamentó que las personas se están "muriendo porque están llegando a los doce días (de contagio) a los hospitales” a buscar atención médica.