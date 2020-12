Eva González confiesa que le gustaría que Cayetano se retirara "cuanto antes" de los ruedos

23/12/2020 Eva González. MADRID, 23 (CHANCE) Eva González apura los últimos días antes del inicio de la Navidad para cerrar sus compromisos de trabajo en la capital. En uno de sus mejores momentos y triunfando como presentadora de "La Voz Senior", la sevillana llegaba a Madrid y, muy sincera, nos ha hablado de la posible retirada de los ruedos de Cayetano, que el propio torero confesó a su hermano Francisco en la comentada charla que tuvieron los Rivera Ordóñez en "Espejo Público". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La presentadora, que vive esta Navidad más ilusionada que nunca gracias a su hijo Cayetano - que a sus casi tres años ya se va enterando de todo - asegura que "estas navidades son un poco distintas y no pasa nada, ya se celebrarán cuando se pueda y ya está, no pasa nada. Lo importante es que tengamos salud todos y ya está. Y que seamos todos responsables".



Entre risas, y asegurando que "no te voy a dejar ni que me preguntes fíjate" e imponiendo distancia con nosotros, Eva ha respondido con otra pregunta a la cuestión de que la retirada de Cayetano podría ser antes de lo previsto: "Y lo previsto cuando es? ¿Tú lo sabes?". Pese a no querer pronunciarse de un tema tan personal para su marido, la modelo acaba por confesar que "cuanto antes" deje los ruedos, "mucho mejor"



Eso sí, la sevillana evita hablarnos de la lucha que mantienen Cayetano y Francisco Rivera con Isabel Pantoja para que la tonadillera les entregue los objetos de su padre y, apurando el paso, también guarda silencio sobre la extorsión que su cuñado ha sufrido por Instagram y que él mismo denunció hace tan sólo unos días.