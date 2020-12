Estados Unidos.- Biden elige Miguel Cardona como secretario de Educación, partidario de reabrir las escuelas durante la pandemia

22/12/2020 Miguel Cardona, a la derecha, es el elegido por el presidente electo de EEUU, Joe Biden, para ser el próximo secretario de Educación. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CHRISTOPHER KEATING / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la nominación como próximo secretario de Educación de Miguel Cardona, quien se ha mostrado en varias ocasiones como partidario de la reapertura de las escuelas durante la crisis de la pandemia.



Cardona, de 45 años, es el tercer funcionario de origen latino elegido por Biden para su Gobierno, después de las nominaciones de Xavier Becerra como secretario de Salud y Alejandro Mayorkas para el Departamento de Seguridad Interior.



En caso de que su nombramiento sea finalmente confirmado, Cardona dirigiría el plan de Biden para reabrir la mayoría de las escuelas públicas en los primeros 100 días de su Administración, tal y como avanzó.



La posible llegada de Cardona al equipo de trabajo de Biden se produciría 16 meses después de haber ejercido como jefe de Educación de Connecticut. Antes había trabajado durante dos décadas como profesor de diferentes escuelas públicas de la pequeña ciudad de Meriden, situada en ese estado.



"En Miguel Cardona, Estados Unidos contará con un maestro de escuela pública dedicado y con experiencia que liderará el camino en el Departamento de Educación", ha asegurado Biden este martes a través de un comunicado.



"Cardona hará que el regreso de los estudiantes a las aulas de manera segura sea una prioridad nacional, trabajando con el Congreso y los líderes locales y estatales para asegurar los fondos y las estrictas medidas de salud pública necesarias para tener la oportunidad de reabrir de forma segura la mayoría de nuestras escuelas", continúa el texto.



Por su parte, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, se ha referido a Cardona como "un experimentado servidor público, que entiende lo que nuestros estudiantes, maestros y escuelas necesitan para tener éxito".



Si se confirma, Cardona sería parte del plan de Biden para constituir la que sería la administración más diversa de la historia de la Casa Blanca, reflejando así la pluralidad racial de Estados Unidos.



Hasta el momento, los sistemas escolares estatales no ha contado a nivel nacional una directrices claras desde Washington acerca de cómo y cuándo reabrir muchos de sus centros, así como de las alternativas en relación a la educación a distancia.



Cardona ha lamentado que esta falta de planificación está dejando atrás a muchos estudiantes, en especial a aquellos que no cuentan con acceso a las nuevas tecnologías para poder continuar con las clases no presenciales.



"La educación en persona es demasiado importante para que nuestros niños interrumpan aún más su educación", defendió Cardona durante una entrevista para el diario 'Hartford Courant', en la que aseguró que existen "pocas evidencias" sobre la capacidad de transmisión del coronavirus dentro de las escuelas.